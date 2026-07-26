南韓廉航又有行動電源起火｜帶尿袋上機5大禁忌﹑航空公司規定

搭飛機不少人都會帶行動電源，以防在旅行期間手機沒電，但一旦電池過熱或短路，在密閉機艙內隨時引發嚴重事故。南韓廉航德威航空近日一班由仁川飛往菲律賓卡利博的航班，便有乘客的行動電源突然冒出火光及濃煙。幸好機組人員迅速使用滅火筒處理，事件未有造成傷亡。



行動電源突然起火 機艙一度被白煙籠罩

事故發生於一班由南韓仁川國際機場前往菲律賓卡利博的德威航空航班。客機早上約8時50分起飛，當時機上共有172名乘客及機組人員。航班起飛後不久，一名乘客攜帶的行動電源突然冒煙並出現火光。網上流傳的片段顯示，機艙通道地面出現紅色火光，白煙很快在附近位置散開，部分乘客受驚離開座位。

機組人員發現事故後，立即攜同滅火筒到場撲救，其後再把涉事行動電源放入盛水容器，以減低再次起火的風險。事件中無人受傷，客機亦毋須緊急降落，最終按原定安排抵達目的地。涉事行動電源當時是否正在使用、充電，或者有沒有做好端子絕緣措施，仍未有完整資料確認。

為何行動電源不能放入寄艙行李？

行動電源內置鋰電池，一旦受到碰撞、擠壓、損壞或內部短路，可能迅速升溫，甚至出現冒煙及起火情況。如果行動電源放在客艙內，乘客及機組人員較容易及早發現異常，並立即進行處理。相反，寄艙行李會放在飛機貨艙，一旦電池起火，未必能在事故初期被察覺，因此行動電源一般只可放入手提行李或隨身攜帶，不可寄艙。旅客執拾行李時，應特別檢查行動電源有沒有誤放入寄艙行李。如果在行李寄艙後才被發現，可能需要重新打開行李取出，隨時影響登機時間。

香港出發每人最多帶兩個

按照香港民航處最新要求，由香港國際機場出發的旅客，每人最多可攜帶兩個行動電源上機，飛行期間亦不可為行動電源本身充電。

除了數量限制，航空公司一般亦會按照行動電源的瓦時容量，即Wh數值，決定是否容許攜帶。旅客應先查看機身有沒有清楚標示容量、電壓及Wh數值，標示模糊、磨走或無法辨認的產品，有機會在安檢或登機時被拒絕攜帶。

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一般情況下，100Wh以下的行動電源較容易獲准攜帶；100Wh以上至160Wh的產品，通常要事先取得航空公司批准。超過160Wh的行動電源，一般不能以普通旅客行李形式帶上客機。實際數量及容量限制，仍應以所乘航空公司的最新安排為準。

安檢不看mAh看Wh，標示磨損即沒收。（AI生成）

mAh不等於Wh 可用公式換算

香港消費者購買行動電源時，最常看到的是mAh，即毫安時，但航空公司通常以Wh判斷電池容量。如果產品只標示mAh及電壓，可以用「電壓乘以安時」計算Wh。

由於1,000mAh等於1Ah，例如一個標示20,000mAh、電壓3.7V的行動電源，便可把20,000mAh換算成20Ah，再以3.7乘20，得出約74Wh。不少合規產品已會直接在機身印上Wh數值。出發前應檢查標示是否清晰，亦可拍下產品規格作備用，但最重要仍是行動電源本身保留完整標籤。

手提行李內的尿袋必須隨身攜帶、拿在手邊，或放在前座座椅下方的置物袋中。（AI生成）

上機後不要放入頭頂行李架

即使行動電源可以帶入客艙，也不代表可以隨意放置。德威航空現時要求乘客把行動電源放在自己可以留意的位置，不應放入頭頂行李架。

較穩妥的做法，是把行動電源放在隨身小袋、前方座椅下的手提行李，或者可隨時檢查的位置。這樣一旦發現機身發熱、膨脹、異味或冒煙，便可以立即通知機組人員。不要把行動電源埋在大量衣物或雜物之間，也不宜放在容易被壓住的位置。機艙空間狹窄，一旦電池異常，愈早發現愈容易控制。

部分航空公司會要求乘客在登機後，使用絕緣膠帶封住尿袋的所有插口。（AI生成）

充電插口要做好防短路措施

行動電源的USB插口及其他端子若接觸鎖匙、硬幣或其他金屬物件，可能增加短路風險。因此，部分航空公司要求乘客在登機前為插口加上絕緣保護。

旅客可以使用原裝保護蓋、絕緣膠紙遮蓋端子，或者把每個行動電源分別放入透明膠袋或保護袋。不要把行動電源與鎖匙、散銀及金屬配件混放在同一個袋內。若行動電源外殼已經破裂、變形、膨脹，曾經入水或跌撞後出現異常，便不應繼續使用，更不應帶上飛機。

飛行期間未必可以用尿袋充電

不同航空公司對機上使用行動電源的要求並不完全相同。南韓多間航空公司已禁止乘客在飛行途中使用行動電源為手機、平板電腦、相機或其他裝置充電，亦不可使用機上電源為行動電源補充電力。

即使所乘航空公司未有全面禁止使用，也不宜在充電期間把行動電源放入袋內或無人看管。充電時應把裝置放在可見位置，並不時檢查是否異常發熱。如機組人員要求停止使用或拔除充電線，乘客應立即配合。航空公司規定可能因出發地、航線及營運安排而不同，不能假設每班航機都採用相同政策。

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發熱、膨脹或冒煙要立即通知機組人員

如果在機上發現行動電源變得異常灼熱、外殼膨脹、發出燒焦氣味、嘶嘶聲或冒煙，不要自行用手長時間握着，也不要把它塞回袋內或丟入垃圾桶。最重要是立即通知機組人員，並按照指示離開附近位置。機組人員受過相關訓練，會使用適當設備處理及監察電池情況。乘客亦不應自行把起火電池帶往洗手間，或者在人群中快速搬動，以免火種或高溫物件跌落，令事故範圍擴大。

出發前查清航空公司要求

航空安全規定會不時更新，即使同樣由香港出發，不同航空公司亦可能對數量、容量、包裝方式及機上使用設有額外要求。旅客應在出發前查看實際營運航空公司的官方網站，而不只是售票平台或共享航班上的航空公司名稱。如乘搭聯營航班，通常應以真正負責執飛的航空公司規定為準。

若打算攜帶100Wh以上的行動電源，更應預早聯絡航空公司申請，不要到達機場後才處理。即使容量符合一般限制，航空公司仍有權基於產品狀態、標示或安全考慮拒絕接載。