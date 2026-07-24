iPhone 18系列正式量產！Pro版起售價或破萬　標準版延至明年發佈

按照智能手機產業鏈傳出的最新準確消息，蘋果iPhone 18系列手機目前已經正式進入量產環節，正處於緊鑼密鼓的產能爬坡階段，整體備貨節奏比過往幾代新iPhone啟動得都要更早。



和過往幾代產品的發布節奏完全不同，這次的iPhone 18系列破天荒拆分成兩批發布，首批上市的iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max將按照原定計劃在今年9月正式和消費者見面，而定位更低的標準版機型則會延後到明年才正式推出，兩個版本的發布間隔差了好幾個月。

按照智能手機產業鏈傳出的最新準確消息，蘋果iPhone 18系列手機目前已經正式進入量產環節，正處於緊鑼密鼓的產能爬坡階段。（X@rockleaks）

其中定位旗艦的iPhone 18 Pro系列，預計會全球首發搭載台積電2nm工藝製程打造的A20 Pro晶片，官方給出的CPU和GPU性能按年上一代提升約15%，功耗表現直接降低25%到30%，同時全系標配12GB LPDDR5X。

影像方面更是首次引入物理可變光圈技術，光圈範圍覆蓋f/1.4到f/4.0，支持十檔精準調節，搭配升級後的4800萬像素主攝，在暗光拍攝畫質和背景景深控制能力上會實現明顯突破。

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定位主流價位的標準版iPhone 18則搭載性能規格更低的A20晶片，也就是專門為非Pro版本定製的晶片，配備基礎的雙攝系統，沒有可變光圈也沒有配備長焦鏡頭，動態島的縮小幅度也遠小於同期推出的Pro機型，整體和Pro版本的配置差距拉得比往年更大。

由於過去大半年全球記憶體成本持續大幅上漲，蘋果已經確定今年會對iPhone系列的全線售價進行上調，在這之前他們已經率先在日本市場完成了iPhone 17系列的漲價動作，給全球其他區域的調價做了提前鋪墊。

結合目前供應鏈曝光的定價訊息來看，iPhone 18 Pro港版的起售價格預計會上調到10,199元，而頂配版本iPhone 18 Pro Max的起售門檻可能直接定在1.2萬元，入門起步價正式跨入萬元區間。

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