iPhone 17系列出貨勝前代　首度下放120Hz螢幕　標準版加量不加價

內地博主「智慧晶片案內人」披露的最新數據顯示，截至2026年第29周，iPhone 17系列在國內市場的出貨量，已正式超越iPhone 16全系。



這意味着iPhone 17系列用不到一年的銷售周期，便達成了前代產品近兩年的出貨規模，市場表現相當強勁。截至目前，iPhone 16和iPhone 16 Plus仍在Apple官網正常銷售。

從各機型的具體表現來看，iPhone 17標準版的增長勢頭最為突出，其出貨量達到iPhone 16同期的149%，是拉動系列整體銷量增長的核心主力。iPhone 17 Pro Max的出貨量則為前代的109%，同樣保持了增長態勢。

從各機型的具體表現來看，iPhone 17標準版的增長勢頭最為突出。（Apple）

不過部分機型出貨表現不及前代產品。iPhone 17 Pro出貨量僅為前代的72%，iPhone 17e為前代的64%，iPhone 17 Air則只達到前代的82%。

綜合來看，iPhone 17系列能夠在出貨量上實現對前代產品的趕超，主要功臣無疑是iPhone 17標準版。據悉，iPhone 17標準版賣爆的核心原因，在於Apple首次向標準版下放了Pro級別的核心配置，打出了一套精準的加量不加價組合拳。

iPhone 17機型規格▼▼▼

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首先是屏幕迎來史詩級升級。iPhone 17標準版首次配備了120Hz ProMotion自適應高刷屏，而此前這一配置一直是Pro系列的專屬。第三方調研數據顯示，高達68%的潛在用戶將高刷屏列為換機時的首要考量因素。開售首周，標準版的銷量按年暴漲185%，市場反響極為熱烈。

其次是存儲容量起步直接翻倍。Apple砍掉了128GB版本，將起步存儲提升至256GB，徹底解決了困擾用戶多年的存儲焦慮問題。最關鍵的是，在屏幕和存儲全面升級的情況下，起售價依然維持在$6899不變。

正因如此，iPhone 17標準版成功吸引了大量iPhone 12至14代的「釘子戶」用戶加入換機行列，推動了整體出貨量的顯著增長。

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