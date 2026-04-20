iPhone 18 Pro相機大升級！可變光圈量產進光增40%　還原光學景深

據ETNews與供應鏈確認，蘋果iPhone 18 Pro系列可變光圈致動器正式啟動量產，這是蘋果史上首次在iPhone上搭載機械式可變光圈系統。



核心組件由舜宇光學率先量產，LG Innotech在韓國龜尾工廠部署專用產線，立訊精密也參與致動器代工，預計6-7月完成模組組裝。

蘋果iPhone 18 Pro系列可變光圈致動器正式啟動量產，這是蘋果史上首次在iPhone上搭載機械式可變光圈系統。（X@appltrack）

iPhone 18 Pro可變光圈模組展示：

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據悉，iPhone 18 Pro主攝將實現f/1.4-f/4.0無級可變光圈，相比iPhone 17 Pro的f/1.8，進光量提升約40%。可變光圈通過致動器物理調節孔徑，告別固定光圈依賴算法補償的局限。

強光下縮至f/4.0避免過曝，暗光下全開f/1.4提升夜景亮度與純淨度，人像拍攝可精準控制景深，實現真實光學虛化。該技術將改變iPhone影像邏輯，配合傳聞中的Samsung三層堆棧式CMOS，iPhone 18 Pro有望在動態範圍、暗光細節與視頻畫質上實現跨越式提升。

iPhone 18 Pro系列預計2026年9月發布，可變光圈將成為核心賣點之一。此次量產標誌蘋果正式補齊高端影像硬件短板，與Android旗艦在光學硬件層面展開正面競爭。

另外，傳聞中的蘋果首款摺疊屏iPhone Fold也會在同一場發布會揭曉。

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