小米8月夏日購物優惠低至5折，米家空氣淨化器6 Plus極速淨化房間｜夏天長時間開冷氣，室內空氣未必有足夠流通，加上煮食氣味、寵物毛髮、塵埃及花粉等污染物，令不少家庭開始留意空氣淨化設備。小米香港宣布推出全新米家空氣淨化器6 Plus，配備五種感應器、五層複合濾芯及兩組UVC紫外線殺菌模組，主打快速處理大空間的空氣污染物。小米同時推出8月夏日購物優惠，多款手機、平板電腦及家電產品低至5折。



1.9分鐘快速淨化10平方米房間

全新米家空氣淨化器6 Plus採用雙風輪、雙濾芯塔式內部結構，透過較強的雙氣流系統提升空氣循環及淨化效率。新機可在約1.9分鐘內完成一個10平方米房間的空氣淨化。潔淨空氣輸出率即CADR值，最高達每小時810立方米，每分鐘可輸出約12,666公升潔淨空氣。

淨化器適用面積最高達91平方米，除了睡房和書房，亦可放在面積較大的客飯廳使用。對香港部分開放式單位或需要同時處理客廳、飯廳空氣的家庭而言，較大的覆蓋範圍可減少頻繁移動機器的需要。

五種感應器監察空氣變化

米家空氣淨化器6 Plus配備五種感應器，可即時監測PM1、PM2.5、粉塵、溫度及濕度，讓用戶了解室內空氣狀況。PM2.5一般是較多人熟悉的空氣污染物，但空氣中亦可能存在體積更細小的PM1。

透過感應器持續監測，淨化器可按室內污染情況調整運作，而用戶亦毋須只憑氣味或肉眼判斷空氣是否乾淨。機身設有彩色液晶顯示器，可直接查看空氣質素。熒幕亦會顯示過去12小時的空氣質素圖表，方便用戶觀察不同時段的變化，以及比較開機前後的淨化效果。

五層複合濾芯處理多種污染物

空氣淨化器6 Plus內置五層複合淨化系統，針對塵埃、花粉、懸浮粒子及氣味等不同污染物作出處理。濾芯對花粉、99.99%家中的污染物及包括漂浮微粒、過敏原和粗顆粒等污染物提供過濾效果。對養有寵物、家中容易積塵，或者對花粉及空氣污染物較敏感的用戶而言，這類多層過濾結構可處理不同大小的粒子。淨化器亦加入活性碳層，可用來吸附甲醛及異味。小米表示，產品採用活性碳顆粒，目標是減少室內氣味及部分揮發性污染物。

雙UVC紫外線模組減少細菌病毒

除了濾芯，新機內部亦設有兩組UVC紫外線殺菌模組，形成額外的內部防線。相關模組可高效殺滅每小時99.99%的H1N1病毒、肺炎鏈球菌、大腸桿菌、白色葡萄球菌、白色念珠菌、金黃色葡萄球菌及黑麴菌。

其運作方式是在空氣通過機內時進行紫外線消毒，並進一步減少濾芯內部的細菌及病毒，降低污染物在機內再次滋生的機會。需要留意的是，空氣淨化器主要用於改善室內空氣質素，並不能代替日常清潔、保持適當通風，以及處理真正的污染來源。

新風負離子與高效濾網

米家空氣淨化器6 Plus亦配備新風負離子層，以及小米高效濾網。官方表示，濾網已通過SGS過敏原去除認證，可有效每小時去除98%的花粉、99%的貓毛、98.1%的塵蟎及99%的黴菌。對剛完成裝修、添置新家具，或者家中較少開窗的用戶而言，相關污染物處理能力會是其中一項較值得留意的功能。不過，若室內污染源持續存在，仍應配合通風及從源頭處理問題。

睡眠模式噪音低至19.4分貝

空氣淨化器需要長時間運作，噪音會直接影響使用體驗，尤其是放在睡房或晚上開機時。米家空氣淨化器6 Plus設有睡眠模式，運作噪音低至19.4dB(A)。在夜間使用時，可降低機器聲音對睡眠的影響。

用戶亦可透過Mi Home App遙距控制及監測空氣質素，包括開關機、設定定時運轉及檢查濾芯壽命。產品同時兼容Google Assistant及Amazon Alexa，可透過語音操作部分功能。

售價$2,499 預訂送風扇及電源

米家空氣淨化器6 Plus建議零售價為$2,499，於7月27日至31日期間，已在全線小米之家直營店、小米之家專賣店及小米官網接受預訂。預訂新機可獲贈價值$50的涼感小米迷你無線風扇，以及Xiaomi迷你無線風扇2部，贈品總值$179。產品將於8月1日正式發售，銷售渠道包括全線小米之家直營店、小米之家專賣店、小米官網，以及香港各大運營商和零售商門市及網站。

8月夏日購物優惠低至5折

除了新空氣淨化器，小米香港亦宣布於8月1日至31日推出「夏日購物優惠」。活動涵蓋手機、平板電腦、電視、抽濕機、洗衣乾衣機、耳機、路由器及清潔電器等產品，部分貨品低至5折。

手機方面，POCO X8 Pro Max優惠價最低由$3,399起，較原價減$400；POCO F8 Ultra優惠價最低由$4,999起，同樣較原價低$400。指定REDMI Note 15系列手機則會附送價值HK$125的REDMI Buds 8 Active。

平板電腦方面，Redmi Pad 2 4G的8GB加256GB版本，由原價$1,999減至$1,799；Redmi Pad 2的4GB加128GB版本，則由$1,399減至$1,199。指定Xiaomi Pad系列另會附送價值$199的雙面保護殼。

電競顯示器減780元 模型車半價

電視及顯示器產品之中，Xiaomi Mini LED電競顯示器G Pro 27i優惠較為突出，由原價$2,399減至$1,619，減幅為33%。Xiaomi智能顯示屏S Mini LED 65” 2025則由$4,199減至$3,699，減幅約12%。數碼出行產品方面，Xiaomi SU7 1:18合金模型車由原價$599減至$299，減幅達50%，是今次優惠中折扣最高的產品之一。

抽濕機及清潔家電同步減價

香港夏季潮濕，抽濕機仍是不少家庭常用家電。優惠期內，Xiaomi智能抽濕機由$1,949減至$1,699，減幅約13%。

米家洗衣乾衣機10.5kg則由$3,499減至$3,299。清潔家電方面，Xiaomi無線洗地機W30 Pro由$2,099減至$1,899；Xiaomi掃拖機器人5 Pro則由$3,799減至$3,599。

其他優惠產品包括Xiaomi磁薄磁吸行動電源5000 15W，由$349減至$299；REDMI Buds 8 Pro由$479減至$429；Xiaomi BE3600 Pro Mesh路由器兩件裝則由$919減至$749。