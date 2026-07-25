動漫節ACGHK 2026直擊｜Cosplayer、ShowGirls 美圖集（Day 2)

動漫節ACGHK 2025 Cosplayer、Show Girls 美圖集｜一年一度的香港動漫電玩節（ACGHK2026）由 7 月 24 日至 28 日假香港會議展覽中心盛大舉行。今年除了動漫節展覽廳Hall 1及創天綜合同人祭的Hall 3外，今次更難得擴張Hall 5為cosplayer專用場地！場地更大，更多動漫、cosplayer都可以參予其中！記者就在第二日Day 2為大家現場直擊，為大家更新最新Cosplayer、Show Girls美圖集，就算因為打風或沒有時間前往現場，都可以感受現場氣氛。



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．創天綜合同人祭 Hall 3

來自韓國的cosplayer Kim Seo Hyeon @seohwyl

筱望 @siumong63

安琪ONKI @chariss_ego

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青鳥 @helloleeholeehoho

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使用限期：即日到7月31日

*每個 PayMe 戶口最多享用2次

ACGHK全票價錢：$50

長者/傷健人士：12pm經1B通道進場,長者需出示樂悠咭,每位長者或傷健人士可由1位持票成年人陪同

可進場館：Hall 1,3,5

01空間👉🏻獨家$43入場

小童全票：$25

*3-11歲(2歲或以下免費) 必須由18歲或以上之持票人士陪同(最多2位)

可進場館：Hall 1,3,5 01空間👉🏻獨家$23入場

．Cosplayer 專區 Hall 5

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香港動漫節2026｜詳情