【冷氣機臭味恐怖真相】屋企冷氣開27度臭到懷疑人生？調低一度又無事？專家揭背後黑幕：你全家吹緊黴菌！😱🤮 炎炎夏日，屋企開冷氣本應就最爽，但不少用家可能都遇到一個極度詭異的情況：冷氣機開26度就好地地，以為想慳電校到27度，冷氣突然爆出陣陣難聞酸臭霉味！但只要稍為將溫度調低一度到26度，怪味竟然離奇消失？



即使你校回26度，雖然異味消散，但你的冷氣其實已成為「黑霉溫床」、黴菌依然寄生其中！日本專家與香港空調業專家指出，冷氣機開得越耐，內部累積的濕氣與塵埃就越多，若然熄機前做錯關鍵動作，全家人每天無形中都在吸收數以萬計的黴菌孢子！

先解釋：為什麼冷氣開27度極臭，調低到26度就無事？

為何冷氣機的臭味會隨着設定溫度而「忽隱忽現」？根據香港空調製冷業職工總會專家解構，這種狀況通常發生於現代常見的變頻冷氣機上，主要原因有兩個：

為什麼冷氣開27度極臭，調低到26度就無事？

發臭成因：壓縮機停止製冷，變成「風扇吹霉味」

當你將冷氣設定在27度時，若室內溫度已經接近或達到27度，變頻冷氣的壓縮機會自動暫停製冷，機體轉為「送風模式」。此時，冷氣機不再具備除濕功能，反而像一部風扇一樣，將累積在冷氣機內部蒸發器（鋁鰭片）、風鼓上的潮濕霉味，甚至全屋收集到的微塵與皮屑發酵氣味，一口氣吹入室內，形成極度濃烈的「霉臭味」。

為什麼冷氣開27度極臭，調低到26度就無事？

機內濕氣蒸發唔走！！冷氣機秒變「毒黴菌散播器」

冷氣機內部的環境陰暗且經常積水，簡直就是黴菌的「豪華豪宅」。日本千葉大學真菌醫學研究中心專家指出，當環境溫度處於20℃至30℃、相對濕度達70%以上時，家居常見的「煙麴黴」等黴菌就會以幾何級數瘋狂滋生。 當冷氣運轉時，這些發霉產生的微小孢子會附著在灰塵上，隨着出風口擴散至全屋每個角落。

機內濕氣蒸發唔走！！冷氣機秒變「毒黴菌散播器」

如果你或家人經常出現以下徵狀，極有可能是冷氣機散播黴菌引致：

入房開冷氣後無故咳嗽、打噴嚏



早上起床感到喉嚨乾癢、鼻塞或皮膚發癢



患有哮喘或過敏體質的家人症狀加劇



開冷氣後無故咳嗽、打噴嚏／早上起床感到喉嚨乾癢、鼻塞或皮膚發癢／患有哮喘或過敏體質的家人症狀加劇。極有可能是冷氣機散播黴菌引致

熄機前「加一動作」！日本專家教你徹底斷絕黴菌鏈

長期吸入冷氣機吹出的黴菌孢子，嚴重者甚至可能引發呼吸道感染或肺部黴菌病，絕對不能掉以輕心！到底如何才能防止冷氣機內部變成「黴菌工廠」？答案其實非常簡單，而且完全不需要多花一分錢！專家一致建議，每次準備關閉冷氣之前，務必將冷氣模式切換至「送風」模式（風扇模式），並讓它繼續運轉 15 至 30 分鐘（若冷氣機自帶「防霉/乾燥」功能，亦可直接開啟）。

每次準備關閉冷氣之前，務必將冷氣模式切換至「送風」模式（風扇模式），並讓它繼續運轉 15 至 30 分鐘

專家傳授 4 招日常冷氣保養法

此外，現時一些較新式的冷氣機，本身在關機後都會直接進入清潔模式，非常有用。不過，冷氣機還有一些細節部份，必須靠使用者勤加清理，才能大幅延長冷氣機壽命並保持空氣清新：

每兩星期清洗一次隔塵網：用清水或中性洗潔精沖洗隔塵網，阻斷灰塵堆積，減少黴菌養分。

+ 8

利用稀釋漂白水或酒精清潔出風口：若發現導風板上有小黑點，可用1:99稀釋漂白水擦拭，進行殺菌消毒。

機內濕氣蒸發唔走！！冷氣機秒變「毒黴菌散播器」

保持室內空氣流通：不開冷氣時多開窗通風，或搭配除濕機將室內濕度控制在50%-60%之間。

定期安排深層拆洗：如果清洗了隔塵網後開機依然傳出強烈酸臭味，代表深層的風鼓或蒸發器已嚴重發霉，應儘快預約專業師傅進行深層拆洗保養。