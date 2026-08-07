Samsung Galaxy Z Fold 8系列與Flip 8系列選購攻略！應該點揀？

Samsung Galaxy Z Fold 8、Z Fold 8 Ultra及Flip 8系列選購攻略｜Samsung推出全新一代摺疊手機Z Fold 8及Z Filp 8系列，三款新摺機撐有獨特的機身設計與人工智能技術，改變大家處理日常事務與娛樂的方式。而且三款截然不同的定位，針對不同用家的實際需求，究竟如何選擇？今次為大家詳細分析。



Samsung Galaxy Z Fold 8、Z Fold 8 Ultra與Flip 8系列選購攻略

Z Fold 8 Ultra頂級規格解密

如果想追求極致生產力與專業創作的用家，往往對手機的硬體規格有著嚴苛的要求。Galaxy Z Fold8 Ultra作為系列中的旗艦代表，將頂級配置與超薄工藝結合。手機展開後的厚度僅為4.1mm，重量控制在215g，打破了過往巨屏手機必定笨重的既定印象。而且新設計的Flex Titanium技術結合了鈦合金薄膜與鈦金屬

展開機身後，映入眼簾的是一塊寬廣的8吋主屏幕，為多工處理提供了極為充裕的視覺空間。攝影配置更是這款Ultra級新機的一大賣點，機背搭載高達2億像素的主鏡頭，配合5000萬像素超廣角鏡頭，不論是捕捉廣闊風景還是微距細節，都能呈現出專業級的銳利畫質。機身內藏一枚5000mAh大容量電池，配合最新Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy處理器的優異能源效率，確保長時拍攝與繁重複雜的運算都能流暢穩定地運行。

Z Fold 8 4：3 比例屏幕特點

對於著重娛樂與日常網頁瀏覽的用家而言，Galaxy Z Fold 8帶來了耳目一新的機身比例改變。新款設計摒棄了以往相對修長的機身，改為採用更接近傳統平板電腦的4：3主屏幕比例，這項改動令7.6吋的內置屏幕在觀看影片或進行遊戲時，視野變得更為自然廣闊。

機身重量只有201克，Samsung最輕巧的書本式摺疊手機。雖然機身變得更輕盈，但依然配備了4800mAh的電池以維持全天候續航。相機系統採用了雙5000萬像素的廣角與超廣角鏡頭組合，並支援雙向錄影功能，用家可以透過機面屏幕即時預覽畫面，記錄每個珍貴時刻。這種平衡了輕便機身與影音娛樂體驗的設計，特別適合經常需要在大屏幕上閱讀電子書或處理簡單文書的用家。

Z Flip 8 外屏與輕巧機身魅力

採用翻蓋式設計的Galaxy Z Flip 8「小摺疊」手機演繹了時尚與便攜的結合，新機將輕薄程度推向極致，展開時厚度只有6.1毫米，重量僅180g，無論是放進西裝口袋還是女士們的小巧手袋都毫無負擔。

手機的靈魂在於其4.1吋的FlexWindow機面屏幕，介面設計仍然十分直觀，許多日常操作如查看日程、回覆訊息甚至使用自動化指令，都可以在不打開手機的情況下迅速完成。拍攝方面，配備ProVisual Engine的5000萬像素鏡頭結合靈活的Flex Mode，讓用家無需借助任何外部腳架，就能透過多變的角度進行免提自拍，隨時隨地記錄個人風格。

Galaxy AI功能提升日常效率

硬體升級之外，AI 人工智能技術是貫穿整個新系列的重要靈魂。全新升級的Galaxy AI深入到手機的各項細節，Now Brief功能會根據用家的日常作息主動推送相關的資訊，而Now Nudge則能將對話中的資訊迅速轉化為實際行動，例如在聊天中提及約會時間，系統便會即時建議開啟日曆進行記錄。

透過Gemini的支援，用家只需要透過簡單的語音指令，就能一鍵完成跨應用程式的複雜操作。當手機與新推出的Galaxy Watch Ultra2或Watch9連接時，這種智能體驗會延伸至健康監測與日常作息管理，讓各個智能裝置之間的數據交換變得更加流暢，實現智能生活輔助。