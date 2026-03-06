專家爆Wi-Fi致命漏洞　所有Router都中招　專家教你2招自保避駭客

據報道，安全研究人員近日披露一種名為AirSnitch的新型攻擊手法，該漏洞存在於所有Wi-Fi路由器中，可完全繞過當前Wi-Fi加密標準，即便連接HTTPS加密網站，駭客仍能截取所有經路由器傳送的流量。



與2017年WPA2被破解後升級為WPA3的情況不同，AirSnitch並非破解現有加密，而是利用了網絡層（第1層與第2層）的核心特性，通過修改第1層映射實施攻擊。

這種映射本應負責將網絡連接端口與受害者的MAC地址安全關聯，但攻擊者利用該漏洞，可以在數據到達預期接收者之前進行攔截、查看甚至修改。

這種完全雙向的中間人攻擊（MitM）意味着攻擊者可以神不知鬼不覺地切入用戶的通信鏈條中，掌控所有經由路由器傳輸的數據流量。

而且AirSnitch攻擊實施門檻極低，駭客僅需獲取Wi-Fi密碼並連接網絡，無論位於相同SSID、不同SSID，或同一接入點的不同網段，均可攔截所有鏈路層流量。

公共Wi-Fi環境下風險更是呈指數級上升，駭客甚至無需任何密碼，連接即可發動攻擊，未加密數據可被輕易查看篡改，並竊取身份驗證cookie、密碼、支付訊息等敏感資料。

即便採用HTTPS加密，攻擊者仍能攔截域名查詢流量、查看外部IP地址並關聯特定URL，通過破壞DNS緩存表最終騙取機密數據。

根據美國加州大學的研究報告，AirSnitch攻擊導致全球Wi-Fi用戶的客戶端隔離機制幾乎在一夜之間被徹底瓦解，且目前尚無有效的技術補救措施。

好消息是，在私人Wi-Fi環境下，攻擊者仍需首先知道密碼才能發動攻擊，因此對於普通用戶，首要防禦是確保私人Wi-Fi密碼不外泄；公共Wi-Fi密碼通常是公開的，這種場景下使用代理可能較為安全。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】