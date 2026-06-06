TP-Link發佈Wi-Fi 8 Router Archer 8！與Wi-Fi 7區別一文講清

TP-Link日前正式發佈旗下首款消費級Wi-Fi 8 Router Archer 8，主打超高可靠性連接，產品計劃於2026年10月上市。



過去二十年，Wi-Fi的每一次升級幾乎都以峰值理論速度為核心賣點。但隨着家庭聯網設備數量突破數十台，跨房間網速衰減、多設備同時使用卡頓、Mesh漫遊不穩定等問題，已經取代 "網速不夠快" 成為用戶最主要的抱怨。

TP-Link日前正式發布旗下首款消費級Wi-Fi 8 Router Archer 8，主打超高可靠性連接，產品計劃於2026年10月上市。（YouTube@TP-LinkHK）

TP-Link測試過程：

+ 5

TP-Link美國區總裁Jeff Barney明確表示，行業長期以來對紙面峰值速度的追逐，已經與用戶的實際需求脱節。Archer 8的設計目標，就是解決這些真實場景中的連接痛點。內部實測數據顯示，在模擬真實家庭的複雜環境下，Archer 8相比同級別Wi-Fi 7產品實現了多維度提升。

通過增強調製編碼技術，遠距離吞吐量提升33%；不等調製技術將信號波動時的吞吐量穩定性提高24%；多AP干擾場景下，增強型空間複用協調帶來15%的性能增益。配合優化後的天線架構與AI算法，多層住宅中單設備信號性能提升30%，多設備環境也有 10%-20%的改善。

此外，5GHz和6GHz頻段的接收靈敏度提升了1-3dB，有效擴大了穩定覆蓋範圍。外觀方面，Archer 8採用極簡設計語言，機身帶有微脊紋理，前置柔和的狀態指示燈。內部則整合了升級的散熱系統、優化的射頻電路與AI網絡管理模塊，為高負載下的持續運行提供保障。

按照TP-Link的規劃，Archer 8只是其Wi-Fi 8生態的開端。2027年第一季度將推出Deco 8 全屋Mesh系統，第二季度陸續上市Roam 8隨身Router、Wi-Fi 8信號擴展器以及客戶端適配器，形成目前行業內公布的最完整消費級Wi-Fi 8產品矩陣。

不過需要注意的是，TP-Link目前仍未獲得美國FCC的新設備銷售許可，其海外生產的Router被FCC認定存在國家安全風險。這一問題可能會影響其Wi-Fi 8產品在美國市場的上市進程。

【延伸閲讀】全球Wi-Fi爆發致命安全漏洞 所有Router中伏 兩招必學自保法（點擊鏈接看原文）

+ 4

Wi-Fi 6、Wi-Fi 7、Wi-Fi 8到底什麼區別？

簡單一句話總結，Wi-Fi 6是無線效率時代，Wi-Fi 7是無線性能時代，Wi-Fi 8將是無線可靠性時代。

從核心規格來看，Wi-Fi 8（802.11bn）和Wi-Fi 7一樣都是最高46Gbps網速，繼續使用2.4/5/6GHz三個頻段、4096-QAM信號機制、320MHz信道帶寬。不再僅追求峰值速率，而是優先保障在複雜的現實環境下提供可靠的性能表現。其設計目標是在高擁塞、易受干擾且移動性強的環境中，也能提供穩定、低時延且近乎無損的連接體驗。

簡單來說，如果在同一個位置、同一個範圍內，原先你使用的是Wi-Fi 7設備和路由，那麼換用Wi-Fi 8設備和路由之後，同樣的狀態下你能獲得更高的網速。

最終，Wi-Fi 8的目標是提供媲美有線基礎設施的可靠性和性能，在多住戶單元等高密度環境下也可實現持續穩定地家庭連接體驗。

此外，在機場、體育館和交通樞紐等公共場所中，Wi-Fi 8將在實現無縫移動連接和穩定性能方面發揮關鍵作用，使用戶能夠在廣闊空間的移動過程中保持持續連接，即使在高峰使用時段也能順暢運行。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】