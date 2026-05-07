華為史上最美Router！X3 Pro日照金山典藏版開賣　透明雪山會變色

華為Router X3 Pro日照金山雙母典藏版4月30日開賣，售價2410元（人民幣）。華為Router X3 Pro日照金山堪稱是史上最美Router，與傳統Router的八爪魚造型不同，它採用圓柱形機身設計，上半部分採用透明外殼，內部嵌入微縮雪山，可隨日出日落明暗變幻，展現「日照金山」的景色。



此外，拍一拍Router頂部還能調整燈光，放在桌面上如同一件藝術品。首發透明天線，將天線藏在雪山造型內，Router底部配有獨立雙風道散熱，配合第二代鯊魚鰭散熱風扇，系統風量可提升70%。

華為Router X3 Pro日照金山雙母典藏版（華為）

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搭載自研凌霄晶片搭配4顆高性能信號放大器，支持Wi-Fi 7+、2.4GHz與5GHz雙頻段無縫切換。支持華為第三代PLC技術，採用全新凌霄PLC晶片，利用電線傳輸信號，子Router房內插上電，即可實現自動組網，無論是新房還是老房都無需佈線，十分便捷。

一個母Router最多可連接15個子Router，並且無懼穿牆，適配平層、複式、別墅等多種戶型。擁有自研Game Turbo引擎，可智能識別熱門端遊、手遊，同時支持防暴力破解，防蹭Wi-Fi、局域網防護牆等。

其他方面，Router內置星閃網關，兼容星閃、藍牙、Wi-Fi連接協議，母Router提供2個2.5G網口+1個供電/PLC網口，子Router提供1個供電/PLC網口。

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