室內晾衫有噏味？日媒教用風扇加速乾衣　5小時內乾成防臭關鍵

香港天氣潮濕，加上落雨或晚上洗衫，不少家庭都會選擇在室內晾衫。不過衣物長時間濕漉漉，翌日起身隨時聞到一陣令人不舒服的「噏味」。日本洗衣研究家兼洗衣師平島利惠指出，要減少室內晾衫產生異味，重點並非單靠洗衣液，而是要盡量縮短衣物濕透的時間。除了開冷氣之外，其實一部風扇或循環扇已經可以幫上大忙。



夜晚洗衫有一個好處 汗味不留過夜

不少家庭朝早忙着返工、返學，未必有時間處理洗衣，因此習慣晚上回家後才開洗衣機。平島利惠認為，夜晚洗衫其實亦有好處，尤其是夏天穿過一整日、沾滿汗水的衣服，可以即日清洗，不用一直放到翌日，對處理衣物氣味亦有幫助。

問題是晚上洗完衫後，基於時間及其他因素，不少人都會選擇在室內晾乾。真正容易令衣服產生「噏味」的其中一個關鍵，就是衣物保持濕潤太長時間，令細菌有更多時間繁殖。因此想避免衣服乾完仍然有異味，最直接的方法就是加快乾衣速度。

不一定要開冷氣 風扇、循環扇都幫到手

如果本身在睡房開着冷氣，又剛好在房內晾衫，自然可以利用冷氣協助乾衣。不過，如果衣服是晾在無人的客廳，為了乾幾件衣服而長時間開冷氣，電費自然令人卻步。平島利惠建議，這種情況其實可以利用風扇或循環扇向衣物送風。相比為無人的房間長時間開冷氣，風扇是另一個值得考慮的方法。

風扇由下向上送風乾得更快

開了風扇亦不代表一定乾得快，風向同樣重要。平島利惠建議，風扇或循環扇最好放在衣物下方，向上送風並配合搖擺功能。由於水分較容易集中在衣物下方，從下面送風可以更有效帶走濕氣。

衣物之間亦不要掛得太密，最好預留大約一個拳頭的距離，讓空氣能夠穿過每件衣物。否則即使風扇開足一晚，中間位置沒有足夠空氣流通，乾衣速度仍可能受到影響。毛巾的晾法亦有技巧。與其將毛巾對摺至兩邊一樣長，不如刻意一長一短地掛起，增加接觸空氣的面積，有助縮短乾燥時間。

想避開「噏味」 目標5小時內乾透

如果想減少室內晾衫的生乾異味，可以將「5小時內乾透」作為目標，盡量在細菌大量繁殖之前把衣服弄乾。遇到較厚的衣物，亦可以將衣服反轉晾曬，讓較難乾的位置直接接觸空氣；長褲則可盡量撐開成筒狀，避免布料重疊黏在一起，再將風集中吹向較厚及較難乾的位置。

換言之，室內晾衫不一定要靠抽濕機或長開冷氣。只要懂得利用家中原本已有的風扇或循環扇，再配合適當的晾衫距離及風向，同樣可以加快衣物乾燥，減低翌日拿起毛巾時出現難聞「噏味」的機會。