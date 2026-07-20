小米米家洗衣乾衣機套裝Pro登場！36℃超低溫兼殺菌　年慳196度電

小米推出全新米家洗烘套裝Pro，10kg洗滌搭配10kg熱泵烘乾規格，現在正式開售，新品首發定價6587元（人民幣）。



這套設備最大亮點是超電解護衣洗功能，日常洗衣服不用分開深淺色衣物，混洗也不會出現串色（互相染色）發黃的問題，長期穿的淺色衣服不容易變舊，彩色衣物也能保持原本鮮亮的顏色，解決很多人分開清洗的麻煩。

小米推出全新米家洗烘套裝Pro，10kg洗滌搭配10kg熱泵烘乾規格。（小米）

米家洗烘套裝Pro針對養寵物家庭提供適配功能：

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洗衣機配備雙路智能投放倉，洗衣液和柔順劑可以分開存放，機器會根據衣物重量自動匹配用量，不用每次手動添加，殘留更少，貼身衣物穿着更安心。烘乾單元採用36℃超低溫熱泵柔烘，羊毛這類嬌貴面料也能直接放進烘乾機，不會高溫縮水變形。

養寵物的用家也能找到適配功能，洗烘整套流程可以剝離衣物上黏住的寵物毛絮，還拿到家電研究院專業寵護認證，不用手動黏毛清理。烘乾階段支持智能正反轉，衣物不會纏繞打結，褶皺變少，拿出來基本不用熨衫。

烘乾搭載熱泵混動系統，大件被子、厚外套也能徹底烘乾，同時內置多重健康防護，除菌、除蟎、去除病毒一步完成，敏感肌人群日常洗衣更省心。機器自帶智能精控乾衣功能，感應到衣物乾透就自動停機，避免長時間烘烤損傷面料。

整套設備搭載米家靈雲智控引擎，優化之後整套洗護流程能節省46分鐘，一年還能省下196度電，長期使用能省下不少電費。機身做了超薄全嵌設計，放進櫥櫃不會突出。

設備接入小米HyperOS互聯，手機就能遠程調整洗衣烘乾程序，針對嬰兒衣物、大件床品、羊毛面料都有專屬模式。

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