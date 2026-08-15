iPhone 18傳爆外觀大改款　改橫向鏡頭模組　8款馬卡龍新色掀熱議

iPhone 18標準版這次如果真按網傳方案量產，背面會迎來近幾年最明顯的一次變化。沿用多代的左上角豎向雙鏡頭被取消，兩顆鏡頭被放進一塊橫向矩形相機平台，閃光燈、麥克風等組件也被整合到同一區域，整體觀感明顯向Pro系列靠攏。



變化確實夠大，但從目前流出的渲染圖來看，我反而覺得iPhone 17標準版更精緻。iPhone 17的雙鏡頭區域面積不大，機身背部留下了更完整的留白，鏡頭、Logo和邊框之間的比例比較克制。iPhone 18把上半部分做得更滿，辨識度提升了，視覺重心也更重，尤其是白色、淺藍和淺綠色版本，大面積相機平台非常搶眼。

對Pro機型來說，更大的相機區域需要容納三顆鏡頭和更多傳感器，外觀變化能夠和功能升級形成對應。（X@Apple Hub）

橫向鏡頭模組下放 變化大但未必更精緻

網傳設計中，iPhone 18標準版依舊是雙鏡頭，只是外部結構換成了接近iPhone 17 Pro的橫向平台。對Pro機型來說，更大的相機區域需要容納三顆鏡頭和更多傳感器，外觀變化能夠和功能升級形成對應。標準版只有兩顆後鏡頭時，大平台帶來的更多是家族化設計，實際需要多少內部空間目前還沒有可靠訊息。

從渲染圖可見，沿用多代的左上角豎向雙鏡頭被取消，兩顆鏡頭被放進一塊橫向矩形相機平台。（中關村在線提供）

從手持效果圖看，這套設計會讓標準版顯得更厚重一些。相機平台橫向延伸後，手機上半部分的存在感明顯增強，保護殼也需要圍繞整塊平台重新開模。過去幾年標準版iPhone一直保持相對簡潔的雙鏡頭佈局，哪怕變化不大，也形成了自己的識別方式。現在直接換成Pro同類設計，第一眼更像高端機，但標準版本來那種輕巧、乾淨的感覺也會少一些。

目前在售的iPhone 17已經把屏幕升級到6.3吋，並加入ProMotion自適應刷新率，256GB版本國行起售價5999元（人民幣，下同）。標準版在功能上已經明顯補齊，外觀繼續向Pro靠攏並不意外。問題只在於，設計統一之後，標準版還能不能保留自己的比例和氣質。單看目前這批圖，答案並不算樂觀。

8種配色 比大相機平台更吸引人

這批曝光圖裏，iPhone 18標準版一口氣出現了黑色、白色、淡藍色、青綠色、咖啡色、淺粉色、深棕色和紫色八種配色。相比iPhone 17現有的黑、白、青霧藍、鼠尾草綠和薰衣草紫五種顏色，新方案明顯更豐富，淺粉、淡藍、青綠等顏色也更偏清新路線。

iPhone 18標準版一口氣出現了八種配色。（中關村在線提供）

如果這些顏色最終能夠保留較多，配色反而可能成為iPhone 18標準版最直觀的吸引力。尤其是淺粉、淡藍和青綠色，能夠削弱橫向相機平台帶來的厚重感；黑色、咖啡色和深棕色則更成熟，和大面積相機區域搭配會更協調。不過八種顏色全部上市的可能性還需要繼續觀察，現階段這些圖片更適合當作設計方向參考，最終量產版的顏色數量、飽和度和材質處理都有可能調整。

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從產品定位看，標準版iPhone一直比Pro更適合承擔豐富配色的任務。Pro系列需要保持高端和專業感，顏色通常更少；標準版面向的人群更廣，年輕用戶和女性用戶對顏色的敏感度也更高。蘋果如果真的把Pro外觀下放，再用更多馬卡龍色系拉開差異，這樣的組合會比單純換一個相機模組更容易被消費者感知。

最大的變化 可能是發布時間

相比外觀，iPhone 18標準版更值得關注的其實是上市節奏。多家供應鏈報道都指向同一個變化：2026年秋季蘋果可能先推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及首款摺疊屏iPhone，標準版iPhone 18則推遲到2027年上半年。蘋果多年形成的秋季四機齊發節奏，很可能從這一代開始被拆開。

2026年秋季蘋果可能先推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及首款摺疊屏iPhone。（X@Saurav_DJ47）

網傳發布時間與價格訊息 最終仍需等待蘋果確認

這會直接改變普通用戶的換機時間。過去想買標準版，通常只需要等到9月；如果iPhone 18標準版改到2027年春季，iPhone 17就會在標準價位上多承擔大約半年的銷售周期。對於不追求Pro、又想等新款的人來說，等待時間明顯拉長。蘋果則可以在秋季把更多關注度留給高價Pro和摺疊屏產品，再用春季標準版重新拉動一輪銷量。

網傳的5999元起售價也很容易讓人聯想到iPhone 17目前的國行價格。這個數字有一定合理性，但距離正式發布還有很長時間，存儲、晶片和供應鏈成本都會影響最終定價。如果蘋果希望繼續守住標準版的主流價格帶，5999元仍然是一個重要參考；如果基礎容量、晶片規格或影像硬件繼續升級，價格是否維持就要等更接近發布時才能判斷。

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從目前曝光的方案看，iPhone 18標準版的新鮮感確實更強，精緻感卻要打個問號。橫向大相機平台讓它更像Pro，也讓機身背部失去了上一代的小巧和留白；八種配色提供了更多選擇，也可能成為這次外觀變化裏更討喜的部分。

如果最終量產版能把相機凸起、邊框過渡和顏色質感處理得更細膩，真機觀感仍有翻盤空間。只看現階段渲染圖，我更喜歡iPhone 17標準版的背部設計。iPhone 18的變化很明顯，但設計變得更複雜之後，能不能繼續保持蘋果過去那種克制感，才是這次外觀調整最需要解決的問題。

注：iPhone 18標準版外觀、配色、售價與發布時間均屬於現階段公開傳聞，最終以蘋果正式發布訊息為準。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】