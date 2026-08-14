電腦Mon用6年驚現螞蟻「築巢」！高溫都難徹底清除　附清潔指南

據媒體報道，雲南臨滄一名女子近期發現，自己使用了6年的電腦顯示屏內竟有螞蟻「築巢」，她直呼「開眼了」。儘管她表示桌面長期保持整潔，螞蟻卻莫名侵入。維修師傅稱，即便開機產生高溫也難以徹底清除，處理起來非常棘手。



對此，有網友建議不要在電腦屏幕前喝飲料或就餐，如果非要那麼做，餐後必須徹底清理屏幕周圍，因為會有不注意崩到屏幕上的污漬。

雲南臨滄一名女子近期發現，自己使用了6年的電腦顯示屏內竟有螞蟻。（Unsplash@Peter F Wolf）

我們還可以定期清潔電腦屏幕和鍵盤——當設備處於通電或連接電纜的狀態時，是不能進行清潔的。所以在開始操作之前，我們需要關閉待清潔的設備，移除所有周邊設備，斷開交流電源。同時，取出相關設備（如無線鍵盤）的電池。

顯示器裏竟藏了大量螞蟻。（微博@國+社區）

慎入！螞蟻在電腦屏幕內「築巢」▼▼▼

在進行清潔和消毒時，建議佩戴一次性手套。然後將 70% 的異丙醇（酒精）和30%的水混合，若使用微纖維布以外的布料，擦拭時或會刮花螢幕或損壞設備。清潔時，先將微纖維布沾濕並擰乾至不滴水；若布身過濕，擦拭前務必先擠乾多餘水分。

過程中，記得要小心輕手擦拭。清潔螢幕時，建議沿著單一方向（例如從頂部抹至底部）小心擦拭。另外，切勿讓水漬滲入鍵盤、螢幕邊框或 USB 接口，否則可能會導致設備內部零件損壞。

清潔過後，設備表面必須完全乾透才可再次啟動；務必確認表面沒有任何殘留濕氣，方可通電或連接電源線。清潔完成後，請棄置一次性手套並隨即洗手。

此外，亦應避免使用包含乙醇、過氧化物（如雙氧水）、漂白水、含氨清潔劑（如 Windex），以及丙酮、天那水（油漆稀釋劑）、苯等強效溶劑，以免破壞螢幕塗層或設備外殼。

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