家中螞蟻殺不完　內行人揭2滅蟲神器　用廚房常見1物可輕鬆根除

天氣一變熱，家裡就會有不少蚊蟲出沒，其中殺不完的螞蟻大軍令人特別煩惱，就有網民發文請教「家中螞蟻如何消滅？」文章吸引內行人留言分享秘訣，只要使用家中常備的白醋、洗碗精和肥皂水等，就能輕鬆解決螞蟻不斷孳生的問題。



家中螞蟻多到殺不完怎麼辦？達人用2滅蟲神器

一名網民在「農業知識入口網」發文，詢問「家中螞蟻如何消滅？」他表示天氣變熱之後，家中的螞蟻也越來越多，讓他非常困擾，「垃圾桶、地板、廚房等到處都是螞蟻」，他也用過市售的滅蟻產品，但覺得不是絕對有效，因此向大家請益是否有滅蟻的好方法。

對此，有內行人建議可以使用白醋，製作出便宜簡單的殺蟲劑：

「將等量的醋和水倒入噴瓶搖勻，直接噴在螞蟻上，就可以殺死它們」



他也指出噴在窗檯、門口和螞蟻出沒的地方四周，就能有效將其驅趕：

「螞蟻很少爬在用醋溶液清潔的地板、窗戶和桌面，而且風乾後就聞不到醋味了」



另外，還有網民表示可以用洗碗精和肥皂水：

「將洗碗液和水倒入瓶子，比例為1：2，把它們搖勻，一看到螞蟻就朝它們噴灑溶液，螞蟻會立刻靜止不動，窒息而死」

「你也可以用淺碟盛肥皂水，再撒一些甜食吸引螞蟻來，肥皂水是天然殺蟲劑，不僅能消滅螞蟻，還可以殺死大部分昆蟲。你也可以用它對付蟑螂」



也有人提供其他消滅螞蟻的方法，「購買誘餌型的藥劑或DIY，可到藥房或藥局購買硼酸或硼砂，以糖水加入1％的硼酸或硼砂進行誘引，裝在小瓶蓋放在螞蟻經常會取食的地方」、「除螞蟻膏用過蠻有效」、「用誘餌型的滿有效的」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家中螞蟻多到殺不完怎麼辦？達人用2滅蟲神器，不髒手、免用殺蟲劑徹底趕盡殺絕】