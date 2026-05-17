防毒軟件恐傷SSD！專家警告避用檔案粉碎功能　頻繁擦寫恐損硬碟

雖然微軟前不久表示絕大多數Win 11 PC電腦已經不需要第三方殺毒軟件了，但很多人想必還會有自己喜歡的殺毒軟件，只不過第三方殺毒軟件中，有個功能不要頻繁用，因這可能會損害SSD硬碟。



美國PCWorld網站日前寫了一篇挺有意思的文章，作者表示她所有用SSD硬碟的電腦，都會跳過一個殺毒軟件功能，那就是文件粉碎（file shredders），這個功能一聽就知道是幹什麼的。

美國PCWorld網站日前寫了一篇文章，作者表示她所有用SSD硬碟的電腦都會跳過一個殺毒軟件功能，那就是文件粉碎，這個功能一聽就知道是幹什麼的。（pcworld）

文件粉碎是絕大多數殺毒軟件中都有的功能，本身是為了強制刪掉那些病毒文件，但現實中這種機會比較少見，文件粉碎更多地是用於，刪除一些沒卸載乾淨的dll文件，或者日常辦公中用於徹底銷毀機密文件。

但是這個功能對SSD硬碟來說就不是好事了，文件粉碎需要在同一個位置反覆寫入數據以達到數據不可找回的目的，這對HDD硬碟來說沒什麼影響，但對SSD硬碟壽命有影響。

這裏面要涉及到SSD硬碟的閃存基本原理，技術挺複雜，簡單來說就是NAND閃存有PE壽命次數問題，因此SSD主控會把文件數據，儘可能地均勻存放在NAND單元中，還可能會把存放較長時間的數據，重新分配到其他單元中。

SSD硬碟的閃存基本原理。（AI生成圖片）

這個就是NAND閃存的耗損平衡算法（也叫磨損平衡），它可以防止某些存儲單元會頻繁寫入數據導致壽命耗盡，出現壞塊，進而丟失數據的情況。

但是如果經常使用殺毒軟件的文件粉碎功能，那就可能會在某些固定單元頻繁寫入數據，這就會加快閃存單元的壽命耗損，因此這篇文章建議大家最好跳過這個功能，不要在SSD硬碟上使用文件粉碎。

不少防毒軟件，都提供了File Shredder功能。（Bitdefender）

至於確保數據安全的方法，文章推薦的操作是硬碟加密，這個也有很多軟件可用，感興趣的可以自己去找找。

總之，這篇文章提到的這個角度有些意思，不過大家也沒必要太過擔心殺毒軟件的文件粉碎功能影響壽命，主要是大部分人其實也用不到這個功能，就算用也沒有那麼頻繁，當今的SSD在耗損平衡上已經做的不錯了，不然以QLC閃存百十來次的PE壽命，早就完蛋了。

至於原文建議的文件加密，個人覺得普通人更別試了，一旦忘了密碼麻煩更大，而且經常加密解密也難保不出問題，真正確保數據安全的依然是多備份，不依賴單一途徑。

【延伸閱讀】別再忍受電腦反應遲緩！停用Windows這7項服務 效能提升極顯著（點擊查看原文）

+ 6

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】