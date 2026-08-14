YouTube Premium Lite平價版香港開放｜YouTube 廣告越來越多，想「飛廣告」但又覺得每月要付近百港元太昂貴？Google 終於在香港開放平價版訂閱服務——YouTube Premium Lite！月費僅需 HK$48，比起標準版個人方案（HK$88）便宜近半（約 44%），對於平時主要用 YouTube 睇片、追 YouTuber 更新，但對音樂串流要求不高的用戶來說，無疑是個極具吸引力的選擇。

到底 Premium Lite 包含甚麼功能？與免費用戶及標準 Premium 有何分別？哪一類用戶甚至可以免費領取？以下為大家拆解最新詳情。



YouTube Premium Lite 是甚麼？月費多少？

YouTube Premium Lite 是 Google 針對僅需「基礎去廣告與播放功能」用戶所推出的輕量級訂閱方案。香港地區的官方定價為每月 HK$48，提供 1 個月免費試用期。 訂閱後，用戶在手機、平板、電腦及 Smart TV 上觀看大部分影片時，均可享受「無廣告」體驗，並且支援背景播放（Locked Screen Playback）與離線下載。 不過，為配合較低的價格，Lite 版本並非「100% 完全零廣告」，其權益覆蓋範圍有所限制。

一般用戶 vs Premium Lite vs Premium，權益有何分別？

許多用戶最關心的莫過於「少付了四十多蚊，到底少用了甚麼功能？」。簡單來說，Premium Lite 主要打中「只睇非音樂影片」的群組，它不包含 YouTube Music Premium 服務。

此外，在點播音樂相關內容、YouTube Shorts 短影片，以及部分搜尋介面上，Lite 用戶仍有可能看到廣告。

3 種 YouTube 用戶權益的全方位對比表

3 種 YouTube 用戶權益的全方位對比表 功能與權益比較 一般用戶 (Free) Premium Lite 用戶 (HK$48/月) Standard Premium 用戶 (HK$88/月) 月費 免費 HK$48 / 月 HK$88 / 月（個人版） 常規影片去廣告 ❌（有前置/中段廣告） 大部分非音樂影片零廣告 100% 全平台所有影片無廣告 Shorts 短片去廣告 ❌ ❌ 仍可能出現廣告 完全零廣告 音樂/MV 去廣告 ❌ ❌ 官方 MV 及音樂內容仍有廣告 完全零廣告 背景播放 (Background Play) ❌ 支援（非音樂內容） 支援（全平台內容） 離線下載觀看 ❌ 支援（非音樂內容） 支援（全平台內容） YouTube Music Premium ❌ 不包含 ❌ 不包含 免費附送完整版音樂串流 家庭共享方案 ❌ 僅限個人使用 ❌ 僅限個人使用 支援（家庭版 HK$208/最多6人）

注意：YouTube Premium 另外還有雙人方案 HK$128（2用戶需同住）及學生方案HK$58（每年需驗證學生身份）

哪一類用戶可以免費領取 YouTube Premium Lite？

這次香港開放 Premium Lite，最驚喜的着數莫過於 Google One / Google AI Pro 付費會員！根據 Google 官方的說明文檔，凡是目前訂閱了 Google AI Pro 方案的付費會員，官方將會直接免費附贈 YouTube Premium Lite 個人計劃的權益！等於「免費解鎖」YouTube 無廣告睇片功能，完全不需額外付費！

💡 免費領取/啟用教學：

1. 確認資格：確認你的 Google 帳戶已訂閱 Google AI Pro 方案，且帳戶年齡滿 13 歲。

2. 登入 YouTube：開啟 YouTube App 或網頁版，確保登入同一個 Google 帳戶。

3. 進入會籍頁面：點擊右上角個人頭像 ➔ 選擇「購買項目和會籍」（Purchases and memberships）。

4. 兌換/激活權益：系統會自動辨識 Google AI Pro 的會員身份，並提示激活 Premium Lite 福利，按指示點擊即可解鎖大部分影片無廣告體驗。

哪一類用戶可以免費領取 YouTube Premium Lite？

如何訂閱 YouTube Premium Lite？

1 開啟 YouTube Premium 訂閱頁面。

2 切換或滾動至 「Premium Lite」 方案選項。

3 點選「試用 1 個月」（符合新會員資格者可享 HK$0 首月優惠）。

4 輸入付款資料完成訂閱，隨時可以於帳戶設定中取消。