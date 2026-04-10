BYD電動車3月銷量破30萬！二代刀片電池登場　5分鐘充70%媲美加油

比亞迪公布了3月份銷量數據，3月共計銷售300222輛新車，其中，乘用車銷售295693輛。3月份，比亞迪海外銷量強勢爆發，乘用車及皮卡（輕型貨車）海外銷售119591輛，按年增長65.2%。



今年1-3月份，比亞迪集團累計銷售700463輛，海外累計銷售319751輛。分品牌來看，比亞迪王朝和海洋網為銷量支柱品牌，3月份累計銷售262327輛；方程豹為25926輛；騰勢為7133輛；仰望為307輛。

比亞迪集團3月份銷售數據一覽：

今年為比亞迪的產品和技術大年，3月初時，比亞迪發布二代刀片電池及閃充技術。比亞迪閃充樁單槍峰值充電功率1500kW，每一座閃充樁配備2把充電槍，兩車同時充電，也能保證閃充狀態。

配備比亞迪第二代刀片電池的車輛，從10%充至70%，只需5分鐘，和加油速度一樣快；從10%充至97%，也只需9分鐘。

根據比亞迪的閃充中國戰略，比亞迪將在今年年底前建成2萬座閃充站，徹底解決用戶的續航和補能焦慮。在第二代刀片電池和閃充技術帶動下，比亞迪近期的訂單量也明顯同步帶漲。

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