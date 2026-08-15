炎夏為慳電死忍不開冷氣？專家揭4大壞處：不只會變肥更容易中風

每到夏季，「要不要開冷氣機」常常成為不少家庭爭論的焦點。一邊是怕熱的人恨不得把冷氣機綁在身上，另一邊是畏懼「冷氣病」的中老年人，寧可搖着蒲扇汗流浹背，也堅決不按下那個開關。兩派觀點針鋒相對，似乎各有道理。



然而國家衛健委專家指出，冷氣機該開就開，別為省電而忽視健康。多項研究已經證實，高溫對人體的損害，遠遠超出了我們通常的認知。長期暴露在高溫環境中，不僅影響當下的舒適感，更會持續削弱脂肪代謝能力。之後面對高脂飲食時，人體更容易堆積脂肪，一步步走向肥胖和代謝紊亂。

中國衛健委專家指出，冷氣機該開就開，別為省電而忽視健康。（AI生成圖片）

研究發現，高溫累積暴露量的增加會加速生物衰老，其作用程度甚至可與長期吸煙或飲酒相當。暴露的極端高溫事件越多，器官衰老得就越明顯。研究顯示，受試者暴露的溫度每升高1.3攝氏度，其生物學時鐘平均被撥快約8至11天，這一影響不容忽視。

研究發現，高溫累積暴露量的增加會加速生物衰老，其作用程度甚至可與長期吸煙或飲酒相當。（cell）

在高溫天氣下，人體為散熱會將大量血液循環到體表，導致大腦供血銳減，引發缺血。與此同時，大量出汗會使身體流失過多水分，若不能及時補充，就容易導致血容量減少、血液變得黏稠，進而形成血栓堵塞腦血管。雙重作用下，缺血性腦卒中（中風）的風險顯著上升。

不僅如此，高溫還會損害人的認知能力。與待在冷氣房裏的人相比，長期處於高溫炎熱環境中的人，更容易出現注意力不集中、反應變慢、工作記憶下降等問題，影響日常生活和工作效率。

值得一提的是，冷氣機濾網上積聚的灰塵，不僅可能滋生霉菌和蟎蟲，還會影響冷氣機的出風量。因此，定期清洗濾網非常有必要。保證冷氣機清潔，才能讓它在炎炎夏日真正為我們提供清涼與健康。

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