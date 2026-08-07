開冷氣機死守26度絕非最慳電！專家教按時段調校　舒服兼大減電費

幾乎所有人都聽過一句話：冷氣機開26度，最涼快、最省電、最適合人體。於是一到夏天，家家戶戶不管早晚、不管天氣冷熱、不管房間朝向，通通固定26度。但很多人發現，明明開了網傳「萬能26度」，要麼悶熱出汗不涼快，要麼整晚吹着發冷、半夜凍醒，電費也一點沒少交。



其實26℃根本不是萬能標準答案，只是一個模糊的參考值。不同室外溫度、不同時間段、不同戶型朝向，冷氣機的最優溫度完全不一樣。死板固定度數，只會既不舒適又費電。今天拋開網傳謠言，結合冷氣機運行原理和人體體感，講透冬夏冷氣機最佳溫度，舒服又省電。

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很多人之所以被26度誤區誤導，是因為只知其一不知其二。26℃是室內恆溫的人體舒適基準線，卻不是冷氣機的最優運行工況線。冷氣機省不省電、涼不涼快，核心看的是室內外溫差，不是單一的室內溫度。溫差越小，壓縮機負荷越低，耗電越少、機器越耐用。

26℃是室內恆溫的人體舒適基準線，卻不是冷氣機的最優運行工況線。（中關村在線提供）

盛夏正午室外動輒38℃、40℃，如果死守26℃，室內外溫差高達12度以上，冷氣機壓縮機會持續高頻滿負荷運轉，不停機、不減負，降溫慢還極度費電。反觀傍晚、凌晨室外溫度回落，依舊開26度，又會出現溫度過低、體感發冷的問題。

真正夏季黃金用法，是分時段調溫，按需適配溫差。白天正午高溫時段，不用執着26度，調到27℃、28℃是最優選擇。人體體感幾乎感受不到悶熱差距，但室內外溫差大幅縮小，壓縮機不用持續高強度工作，耗電量能直接降低20%以上，製冷穩定性也更好，不會出現越熱越降不下溫的情況。

到了晚上深夜，室外氣溫大幅下降，此時再調到25℃、26℃，恆溫舒適、風感柔和，整夜睡眠不悶不冷。同時搭配正確的風向，製冷風口朝上，利用冷空氣自然下沉的物理原理，全屋均勻降溫，不用調低溫度也能體感清爽。

除此之外，很多人忽略了除濕和製冷的溫度搭配邏輯。梅雨季、潮濕悶熱天，哪怕氣溫只有30度，開26度依舊渾身黏膩。這不是溫度不夠低，是空氣濕度過高。這種天氣不用強行調低溫度，開啟除濕模式，保持27-28℃，乾爽度會遠超低溫強冷，還能避免低溫高濕帶來的關節不適。

而冬季製熱的誤區更深，絕大多數人冬天開冷氣機直奔28℃、30℃，覺得溫度越高越暖和。實際上冬天室外零度左右，室內開太高，溫差過大，不僅極度費電，出風口熱風燥熱乾燥，容易頭暈上火、口乾舌燥。冬季冷氣機最優溫度在20℃-22℃，恆溫溫潤不乾燥，溫差合理省電，體感最為舒服。

還有一個超實用的省電小技巧：冷氣機溫度每上調1度，省電10%左右，這個數據是真實的工況原理，不是網傳謠言。很多家庭夏天一直24℃、25℃低溫強冷，體感過剩、電費翻倍，完全是沒必要的浪費。

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最後糾正一個終極誤區：冷氣機沒有固定萬能溫度，只有適配場景的最優溫度。酷暑白天不求低溫，求溫差，27-28℃最省電耐用；夜晚恆溫睡眠，25-26℃舒適剛剛好；潮濕悶熱天，優先除濕再控溫；冬季製熱拒絕高溫，20-22℃溫潤又省電。

不用盲目跟風死守26度，根據天氣、時段靈活調溫，既能告別悶熱發冷，還能每月省下不少電費，冷氣機也能少損耗、更耐用。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】