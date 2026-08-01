連日落雨濕氣重家電易短路？電視、拖板、洗衣機這5個位置最危險

香港連日下雨，家中不但衣物難乾，牆身、窗邊和地面亦容易積聚水氣。不少人擔心，濕度高會否令電視、洗衣機、拖板等電器突然短路，甚至引致漏電或火警。其實，單純空氣潮濕未必會令運作正常的家電立即短路，真正需要留意的是雨水滲入、水氣凝結、電線老化，以及電器擺放位置不當。尤其香港住宅空間有限，電器、拖板和插座經常放近窗邊，連日大雨下更容易出現安全隱患。



濕度高不等於一定短路 積水及凝結水氣才是關鍵

家電內部設有電路及金屬零件，正常情況下，外殼和絕緣物料會把帶電部分隔開。不過，當雨水、冷氣倒汗水或大量水氣進入電器內部，便可能令原本不應互相接觸的電路形成導電通道，增加漏電、短路或零件腐蝕的風險。

舊電器的風險通常更高，原因是電線外層、插頭及機身密封位置可能已經老化。若電器本身已有破損，再遇上長期潮濕，問題便可能逐步惡化。因此，落雨天不應只看室內濕度數字，更要檢查家電附近有沒有滲水、滴水、牆身發霉或地面長期濕滑。

高危位置一：窗邊插座及電器

暴雨期間，窗邊是家中最容易出現滲水的位置。即使窗戶已關上，雨水亦可能沿着窗框、牆角或冷氣機安裝位置滲入室內。如果窗邊設有插座、拖板、手機充電器或電腦設備，水分便有機會接觸插頭及電線。部分人亦習慣把電風扇、抽濕機或充電器放在窗台附近，一旦雨水被風吹入屋，電器便可能被直接濺濕。

連日下雨時，應檢查窗框附近有沒有水漬，亦不要用毛巾遮蓋插座或拖板。濕毛巾本身會吸水，若長時間接近電源位置，反而可能增加危險。發現窗邊滲水時，應先把附近電器移走。若插座或插頭已經被水濺濕，切勿立即插電測試，更不要用濕手觸碰。

高危位置二：直接放在地面的拖板

不少香港家庭會把拖板放在睡房床邊、梳化旁或書桌底，方便同時接駁手機、電腦、風扇及其他設備。不過，拖板直接放在地面，在潮濕及大雨天氣下風險較高。地面可能因窗邊滲水、冷氣機滴水、拖地後未乾，或晾曬濕衣物而積水。即使只有少量水分，只要進入拖板插孔或開關位置，便可能引致漏電或跳掣。

拖板亦不應被地氈、衣物或雜物遮蓋。潮濕環境下，這些物品可能吸收水分，同時阻礙拖板散熱。若拖板接駁多部高耗電電器，過熱風險亦會增加。較穩妥的做法是把拖板放在乾爽、通風及離地的位置，並避免放近窗邊、浴室門口或晾衣架下方。若拖板曾經入水，即使表面已經乾燥，也不應立即繼續使用。

高危位置三：冷氣機下方及去水喉附近

夏季落雨仍然悶熱，不少家庭會繼續開冷氣。不過，冷氣機如果去水不暢、喉管老化或機身出現倒汗水，水滴便可能落到下方的電視、電腦、拖板或充電器。部分住宅會把電視櫃、書桌或拖板放在窗口式冷氣機下方，平日看似沒有問題，但當冷氣機長時間運作，加上室外濕度高，滴水或滲水情況可能變得明顯。

若發現冷氣機附近牆身出現水漬、油漆剝落，或機身不正常滴水，應先停止在下方使用電器，並盡快檢查冷氣機去水情況。電器被冷氣水滴中後，不要只把表面抹乾便重新開機。水分有可能已流入機身縫隙，表面乾燥不代表內部已經安全。

高危位置四：浴室、露台及潮濕位置的洗衣機

洗衣機本身需要接觸大量水，但不代表整部洗衣機都適合長期處於潮濕或被雨水濺到的環境。部分家庭因空間所限，會把洗衣機安裝在浴室、露台或近窗位置。洗衣機的入水和排水系統雖然有防水設計，但插頭、電線、控制面板及機背電路仍然需要保持乾爽。

如果洗衣機長期受到花灑水、雨水或牆身滲水影響，插頭及金屬部分可能逐漸生鏽，電線絕緣亦有機會受損。地面積水時，使用者接觸洗衣機外殼亦可能增加觸電風險。使用前應先查看插頭及電線有沒有裂痕、變色或發黑，亦要留意機身附近是否經常積水。若洗衣機運作時出現跳掣、火花、異常震動或燒焦味，應立即停止使用。

高危位置五：貼牆擺放的電視及電腦

電視、桌面電腦、遊戲機及路由器通常會長時間放在固定位置，使用者很少移動或檢查機背，因此牆身受潮時未必能及早發現。如果電視或電腦貼近外牆、窗邊或有滲水問題的牆面，機背位置可能長期處於潮濕環境。水氣亦可能在通風口、插頭及金屬接口附近積聚，令零件氧化或接觸不良。

此外，不少人會在電視櫃旁或電腦房內晾曬濕衣物。衣物蒸發的水分會令局部濕度上升，如果房間同時關閉門窗，潮濕空氣便更難排走。家電不宜完全貼住牆身，機背應保留足夠空間散熱及通風。連日下雨時，亦應定期移開電視櫃或電腦桌，檢查牆身、插座和電線有沒有發霉或水漬。

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出現5種警號應立即停用

家電受潮初期未必會立即完全失靈，但可能出現一些異常情況。例如插頭或插座發黑、插電時出現火花、機身或電線異常發熱、傳出燒焦味，或使用電器時經常跳掣。這些情況可能涉及接觸不良、電線受損、內部短路或漏電，不能單純等待天氣轉乾後再試。反覆插電測試可能令問題加劇，甚至損壞插座及其他共用電路。

若電器已被雨水或冷氣水直接濺濕，應先停止使用。在確保安全的情況下切斷電源，切勿用濕手拔插頭，也不要自行拆開機身或用風筒熱風吹乾內部。如電器出現明顯燒焦、冒煙或跳掣，應交由合資格技術人員檢查，不能只靠抽濕機或放置一段時間便當作已經恢復正常。

落雨天保護家電 重點是遠離水源

潮濕天氣下，使用抽濕機及保持空氣流通有助減少室內水氣，但家電安全的首要原則仍然是遠離直接水源。窗邊、地面、浴室附近及冷氣機下方，都不適合長期放置拖板和充電器。使用電器前亦應先檢查插頭、電線和附近環境，確保沒有積水或滲水。家中若長期有牆身潮濕、窗邊滲水或插座鬆動問題，單靠開抽濕機並不能解決。及早處理滲水源頭及更換損壞的電力設備，才是避免短路和漏電的有效方法。