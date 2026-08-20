電腦節2026現場直擊優惠｜平買AI電腦、配件｜獨家門票8折優惠

直擊電腦節2026｜暑假壓軸科技盛事「香港電腦通訊節 2026」（HKCCF 2026）將於 8 月 21 至 24 日假灣仔香港會議展覽中心 Hall 1 盛大登場。記者就在正式展開前入場，優先直擊會場將會有什麼優惠產品。



今年的展覽總面積超過 14 萬平方呎，設有逾 600 個展位，吸引超過 200 家參展商進駐，場內有什麼限定必搶超值優惠？立刻為大家現場直擊！



門票8折優惠將於2026年8月1日起於 01空間 獨家開售！本文為大家整理今年電腦節的8大著數優惠懶人包，讓你未入場先省一筆！

電腦節2026｜門票獨家8折優惠

01空間獨家8折門票：

$28*（原價 $35）

*獨家85折+再獨家PayMe $20-$2

電腦節門票獨家8折

日期：2026年8月21日至24日（一連四天）

地點：灣仔香港會議展覽中心Hall 1

開放時間：8月21至23日（五至日）：10:00 – 21:00

8月24日（一）：10:00 – 19:00（每日閉館前60分鐘停止進場）

香港電腦節2026門票｜獨家8折優惠

今年電腦節仍然有不少筆電優惠吸引大家

香港電腦節 2026 現場直擊優惠

．ASUS華碩ROG 20周年主題展區大優惠

ASUS華碩展位位於F11至20。適逢品牌旗下ROG成立20周年，現場特別設有20周年限定主機展示區，其中展示搭載NVIDIA創辦人黃仁勳親筆簽名水冷系統的主機，極具觀賞價值。品牌今年以「旅遊」為主題，推出一系列具備ROG 20周年風格的隨身用品。用家於會場內購買ASUS或ROG指定產品滿指定金額，即可獲贈包括ROG旅行袋、證件套、懸掛式洗漱袋、頸枕、TUF Gaming P1滑鼠墊、燈牌盲盒及環保袋等禮品。此外，ROG首度與Rummikub官方合作推出20周年限定版桌遊，將電競元素融合於遊戲牌中，相當吸引電競迷與桌遊愛好者。

展出黃仁勳簽名的主機

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．MSI特別版筆電會場獨家發售

MSI於H01展位展出2026年全新設計的手提電腦及最新手提遊戲掌機。重點產品包含頂級配置的Titan 18 HX史詩天龍座MSI 40周年特別版，以及兼具藝術美學與科技的Prestige 14 Flip梵高特別版（提供隆河上的星夜與星夜兩種配色）。所有特別版手提電腦均隨機附送專屬配件套裝，現場所有產品均設有會場限定照價再折及豐富禮品。

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．Altech電競裝備減價

位於C01展位的Altech Computer，今年聯同Razer、Thrustmaster、Steelseries及Next Level Racing，共同搭建高級電競體驗及銷售專區。重點展示產品包括超輕量無線電競滑鼠Razer Viper V4 Pro、高級Hi-Res無線耳機Steelseries Arctis Nova Elite，以及Thrustmaster Hotas 5 Microsoft Flight Sim. SPECIAL EDITION飛行控制器。同場亦會展出適合香港狹小居住空間的Next Level Racing F-GT Lite折疊式賽車車架，現場同時為廣大遊戲迷提供多款限定驚喜優惠。

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．Lenovo電競筆電降價發售

Lenovo於J01展位推出低至6折的會場限時優惠。精選機種包含內置獨家Qira AI助理的Yoga Slim 7i創作筆電、Legion 5a電競旗艦，以及會場價由港幣6,798元起的IdeaPad Slim 3i。消費滿港幣6,000元即可獲贈價值港幣1,500元的Google Gemini AI應用課程，同場加送高達港幣300元Klook禮券、電競配件或顯示器。

．Belkin週邊產品推出折上折

展位G01的Belkin展示多款創新科技產品，新品包含以單一連接理念簡化桌面配置的Thunderbolt 5 14合1擴展基座，以及結合經典角色與賽車文化的Disney x Formula 1聯乘系列。優惠方面，用家消費滿港幣300元、500元或700元可獲贈超市優惠券、USB-C連接線或迪士尼流動電源等好禮。購買兩件或以上指定充電產品可享9折優惠，滿指定金額更可參與「夾公仔遊戲」獲取額外獎品。

．Felton代理品牌開倉低至三折

位於F01展位的Felton Distribution推出低至3折的現場折扣，旗下Corsair電競產品低至4折，Elgato直播系列低至3折，Cherry G80-3000S機械RGB遊戲鍵盤會場特價僅售港幣189元。Wacom繪圖板精選貨品降至75折，Fanatec賽車系列則提供會場套裝減價。現場更送出iFLYTEK智能會議筆記本保護套，並首度登場香港行貨獨家的JBL喇叭產品及Huawei便攜式隱藏影像設備檢測儀。

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．HKT／csl提供超級手機、PS5、Switch及Xbox折扣

HKT旗下csl與網上行進駐N01、P01及H21至24展位。csl夥拍HONOR、PlayStation及Xbox設立AI Store及體驗區，過千件產品以特價發售，部分限量產品更低至1折。學生可享Back To School開學優惠選購Apple及Logitech產品。網上行聯同Linksys、ASUS、Netgear及TP-Link展出Wi-Fi 7網絡設備並提供低至半價優惠。參觀者下載AR Lens應用程式可獲港幣20元購物現金券及禮品，同場亦提供舊電子產品Trade-in換購路由器或電腦優惠。

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．漢科展示最新迷你電腦

漢科電腦於E11至20展位帶來多款熱門電腦產品。迷你電腦陣容涵蓋ASUS、ZOTAC、FIREBAT、MINISFORUM、Thunderobot及GMKtec，搭載AMD Ryzen AI平台至Intel Core Ultra處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 50系列獨立顯示卡。顯示器方面帶來ASUS ROG 4K電競顯示器及MSI QD-OLED電競顯示器。現場同步展出Synology NAS、BeeStation Plus個人雲端、Ubiquiti UniFi Dream Router 7 Wi-Fi 7設備及ADATA XPG與TEAMGROUP DDR5記憶體等硬件。

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．Kioxia攤位提供互動遊戲

位於E01展位的Kioxia（鎧俠）以「運動」為主題參展。首日中午12時30分舉辦開幕盛典並派發快閃記憶產品。展位每日舉辦「極速入樽王」籃球機挑戰賽，冠軍可獲得EXCERIA PLUS G2 PSSD。現場亦設有問答遊戲、拍賣及尋寶箱等互動派禮活動。焦點推介產品包含全新EXCERIA PLUS G2 PSSD及第三代EXCERIA G3 microSD記憶卡。

．Momax配件享半價換購優惠

位於M01展位的Momax迎來品牌23週年，帶來流動電源、音訊及智能配件。流動電源涵蓋超薄鏡面款式、半固態電池技術高效能版，以及支援智能充電應用程式的型號，全線通過香港3C安全認證並具備追溯二維碼。現場亦展出開放式AI耳機與雙系統定位器，精選產品折扣低至半價。

．Osim人體工學椅會場亮相

OSIM於D01展位展示全新舒壓產品。uErgoh Air輕盈背墊重量僅2.35公斤，厚度為4厘米，支援無線充電並配備4個專業按摩滾珠與KneadRoll雙向旋轉揉捏技術。uErgoh人體工學椅結合V-Hand捏捏手技術與PPG生物感應科技，可精準量測身體緊張度並提供個人化按摩方案，適合長時間工作與遊戲的用家。

．現場其他超抵優惠

F35的鵬勃電子展位絕對是尋寶好去處，場內最抵買莫過於僅售港幣99元的ZOHO高速冷凍噴霧風扇，只限量發售30個。需要更換平價手機的用家，切勿錯過限量8部、開價港幣999元的uleFone Note 18 Ultra 5G手機。針對文書與煲劇需求，配備13.4吋巨芒的台電T65 Plus平板電腦特價僅需港幣1399元。一眾家長若想為子女添置便宜耐用的學習工具，BNCF Bpad 10 SE只需港幣550元即可輕鬆入手。場內更有低至港幣499元起的ZOHO QLED便攜流動螢幕，完全滿足精明消費者的日常升級需求。

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多功能電子門鎖都有優惠

正式開展前一天，可以看到來自台灣的富邦Angels隊正在排練中

香港電腦節 2026 大會入場優惠

電腦節2026優惠！教你拎300萬現金券抽S26U

【多買多抽．有機會中三星 S26 Ultra】 3天展期每日有「消費精彩幸運抽」壓軸大獎：首獎 Samsung Galaxy S26 Ultra (HK$9,998) 及 MSI Copilot+ PC (HK$14,999)。場內消費每滿 HK$500 可獲 1 次抽獎機會（每日上限 2 次）



【大會總值 300 萬禮券大放送｜正價門票入場即送】如果你使用正價門票入場，即送1張幸運卡，100% 中獎，面額 HK$10-$500，場內無限疊加當現金使用。



【首日限量派發 200 個激安籌】場內電子消費滿 HK$300 可於 C35 換領超筍產品。



【限量 2 件】 Brother 多功能打印機（DCP-J1310DW）原價 HK$698，激安價 HK$1帶回家。



【每日限定 30 張】場內電子消費滿 HK$800 或富邦卡消費滿 HK$600，換 Fubon Angels「超級粉絲席」門票，可在指定活動時間在台前欣賞這隊台灣職棒啦啦隊成員演出。去 C31 富邦銀行攤位開戶及申辦信用卡，更有機會得到「熱情粉絲席」門票，能夠與天使們近距離互動。



$30入場 | 與Fubon Angels 見面

場內電子消費滿 HK$800 或富邦卡消費滿 HK$600，換 Fubon Angels「超級粉絲席」門票

📅 日期：2026年8月21-23日

⏰ 時間：下午3點至4點

📍 地點：香港會議展覽中心 1A 主舞台

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