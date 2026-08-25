Vivo X300 FE規格縮水兼加價？8GB版貴過舊款　因記憶體成本暴漲

真是活久見，2026年，要花7000元才能買到一台8GB記憶體的旗艦機。最近，vivo在印度市場給自家旗艦X300 FE整了個活兒，推出一個全新的8GB+256GB版本，定價84999盧比，折合港幣大概7000元。



看到這個數字可能還沒反應過來，但這機子首發的時候，12GB+256GB版本才賣79999 盧比。現在記憶體砍了4GB，價格反而貴了5000盧比，折合港幣漲了將近410元。

最近，vivo在印度市場給自家旗艦X300 FE整了個活兒，推出一個全新的8GB+256GB版本，定價84999盧比，折合港幣大概7000元。（科技狐提供）

配置更低 價格更高

這操作放在2023年，足夠讓數碼圈把廠商罵上熱搜三天三夜。但放在2026年的今天，評論區裏最多的不是「割韭菜」，而是「理解萬歲」。因為所有人都知道，不是vivo想這麼幹，是記憶體晶片的價格已經漲到了讓手機廠商集體失眠的地步。所以8GB記憶體「穢土轉生」，旗艦機「開倒車」，貌似會成為手機廠商的常態。

畢竟vivo不是第一個這麼幹的。早在之前，就有消息傳出即將發布的OnePlus 16也要新增8GB+256GB版本，售價5000元起步。品一品這個時間線。2024年，12GB還是中階機的起步配置，16GB正在往三千元價位普及，24GB記憶體的手機雖然噱頭大於實用，但至少說明行業在「捲」的方向上是一致的。

早在之前，就有消息傳出即將發布的OnePlus 16也要新增8GB+256GB版本，售價5000元起步。（科技狐提供）

更大、更快、更便宜。那時候廠商要是敢賣一台8GB記憶體的旗艦機，數碼博主能把你的發布會PPT逐幀解剖，評論區能把品牌公關部衝爛。結果到了2026年，8GB記憶體不僅回來了，還堂而皇之地出現在了旗艦機的SKU列表裏，而且賣得比當年12GB的版本還貴。

挺多機構還預測過，2026年高端手機記憶體向16GB推進的速度可能會放緩，中階機暫停 12GB回退至6-8GB，低端機直接退回4GB為主。當時很多人以為這是危言聳聽。

畢竟記憶體晶片的價格周期大家都見過，漲完總會跌，熬一熬就過去了。但誰也沒想到，這一輪的漲幅不是周期波動，而是結構性塌方。手機廠商以前比拼的是誰能在同樣的價格裏塞進去更大的記憶體，現在比拼的是誰能先把記憶體成本壓下來。或者，誰能把這部分成本巧妙地轉嫁給消費者。

很多諮詢機構的預測都指向同一個結論，這輪存儲漲價是「史無前例」的長周期行情，預計將持續至2027年底，2026年一季度的存儲報價已經是去年同期的近4倍。

這輪存儲漲價是「史無前例」的長周期行情，預計將持續至2027年底，2026年一季度的存儲報價已經是去年同期的近4倍。（counterpoint）

想象一下，如果豬肉價格一年漲4倍，包子鋪除了漲價還能怎麼辦？手機廠商現在的處境，差不多就是高端包子鋪被迫賣起了「減配版肉包」。肉少了，價格還貴了，但不買就沒得吃。

但要說手機廠商完全無辜，那也不對。2023到2024年記憶體晶片處於歷史低位的時候，整個行業都在瘋狂「堆料」。 16GB+512GB甚至24GB+1TB的配置被快速下放到了中階機型，三四千元的產品記憶體規格直逼旗艦。那時候廠商們捲得有多爽，現在就有多狼狽。

說白了，前兩年廠商們用低價存儲做「配置越級」，本質上是在透支未來的成本空間。現在存儲價格漲回來了，那些靠「同價高配」活着的品牌，第一個死。

去電商平台搜一下，1TB版本的旗艦機是不是越來越難買了？不是賣完了，是廠商根本不敢多生產。512GB成了出貨主力，256GB和512GB的價差被刻意維持在400-500元，1TB版本要麼砍單，要麼直接取消規劃。這不是漲價，這是行業在重新定價。

過去五年，中國手機市場一直在「以價換量」，用越來越低的利潤換越來越高的市場份額。存儲漲價把這層窗戶紙徹底捅破了。當成本結構發生根本性變化，性價比模式本身就是不可持續的。那些靠「同價高配」吸引參數黨的品牌，在成本高漲的當下，定位成了死胡同。

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那想換機的朋友咋辦呢？

先說結論：如果現在用的手機還能撐半年，且沒有剛需換機，那確實可以等等。但等的理由不是「等存儲降價」，而是等廠商們把8GB+256GB這種畸形配置的產品線梳理清楚，等市場重新找到價格和配置的平衡點。

如果手頭有一台2024年或者2025年初買的大記憶體手機，尤其是16GB+512GB或者16GB+1TB的版本——恭喜，你可能是這波漲價潮裏最大的贏家。那時候存儲便宜，內地國家補貼還在，廠商還在瘋狂堆料，現在回頭看，那可能是近五年內最划算的購機窗口。

對於必須換機的朋友，建議是能買16GB就買16GB，12GB是底線，8GB的旗艦機除非價格真的香到離譜，否則不建議碰。不是因為8GB不夠用，日常用微信、刷抖音確實夠，而是因為花五六千元買一台8GB記憶體的手機，這件事本身就很魔幻。

你買的不是配置，是廠商在成本壓力下的妥協。這種妥協產品，往往在系統優化、後續更新支持上都會打折扣。廠商推出這個SKU的目的很明確：拉低起售價，讓你進店，然後引導你加錢上12GB或者16GB版本。

8GB+256GB的回歸，本質上不是給消費者的選擇，而是廠商的救命稻草。我們習慣了過去五年「加量不加價」甚至「加量還降價」的手機市場，習慣了每年記憶體翻倍、存儲翻倍、價格不變的升級節奏。

但那個時代的底層支撐，是存儲晶片處於歷史低位，是廠商在用利潤換市場，是整個行業在瘋狂內捲。現在，AI服務器把存儲產能搶走了，成本結構回不去了。手機廠商要麼漲價，要麼減配，要麼死。8GB+256GB的回歸，只是這個殘酷選擇題的第一個答案。而對於消費者來說，也許需要重新適應一個事實：手機，真的又要變貴了。

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