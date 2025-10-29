為何DDR5已出DDR4照漲價？是誰買舊不買新　這用戶才是需求主流

DDR5記憶體早已上市普及，為何DDR4記憶體存依然漲價不止，到底是誰在買DDR4記憶體儲存？



根據摩根士丹利的最新報告指出，由於數據中心對網絡設備的需求持續強勁，舊款記憶體（如DDR4）的壽命得以延長，加上市場可能低估了DDR4在數據中心交換器中的重要性，這預計將進一步推高平均銷售價格（ASP）。

基於此強勁趨勢，摩根士丹利上調了多家主要存儲器供應商的目標價。

報告指出，數據中心是推動主流記憶體和DDR4需求上漲的關鍵動力。 儘管DDR5是新一代標準，但目前大多數網絡交換機（包括NVIDIA Spectrum和NVlink）仍在使用DDR4。

報告認為，交換器供應商並未將遷移至DDR5，因為DRAM佔據交換器物料清單（BOM）的比例僅為低個位數百分比，相較於一般服務器約佔30%的比重低很多。

因此，只要DDR4供應無虞，製造商就沒有動力切換到DDR5。

報告還表示，缺乏DDR4，GPU和ASIC服務器都將無法出貨。 主要記憶體供應商正逐步退出DDR4市場，這讓包括華邦電子和南亞科技在內的中國台灣廠商成為主要受惠者。

預計，DDR3和DDR4的價格上漲將持續到2026年。

延伸閲讀：Windows更新毀硬碟非事實？SSD更怕這5壞習慣！小心數據不翼而飛（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】