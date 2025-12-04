記憶體缺貨成本飆升　明年PC新品恐漲價20%　這些產品面臨停產

受持續升級的記憶體短缺影響，一場波及筆記簿電腦等終端設備的漲價潮已難以避免。



據供應鏈最新消息顯示，自2025年10月起，PC記憶體產品價格波動劇烈，甚至出現「每隔十天價格翻倍」的情況。

「DRAM與SSD供應價暴漲，且廠商下單後實際到貨量嚴重不足，預計明年大型廠商最多也只能獲得訂單量的一半左右。PC製造商對成本極其敏感，哪怕一美分的增加都會做出反應。當成本一次性上漲數十美元，虧損在所難免。」相關人士說道。

面對成本壓力，行業普遍預計，明年上市的新品除漲價至少20%外別無選擇，而現有產品線則將加速停產。

現在的現狀就是，即將上市的搭載英特爾Panther Lake或AMD Gorgon Point APU新一代設備，售價將顯著高於前代產品，消費者需為「存儲短缺」付出更高代價。

