美國議員封殺中國記憶體！逼Apple限期回應　iPhone恐被迫加價

據美國本地科技媒體報道，目前已經有多名美國國會議員公開出面，試圖以行政干預手段阻撓蘋果公司採購產自中國的存儲晶片。多名美國參議員聯合給蘋果首席執行官庫克發出了聯名公開信，信中明確要求蘋果旗下產品，不能使用兩家中國存儲晶片企業（長江存儲和長鑫科技）生產的晶片產品，哪怕對應產品只面向中國市場銷售，也不能突破這條紅線。



這些議員還給蘋果定下了明確的答覆時限，要求蘋果必須在今年8月21日之前給出正式書面承諾，徹底終止所有和這兩家中國晶片企業的採購合作。

據美國本地科技媒體報道，目前已經有多名美國國會議員公開出面，試圖以行政干預手段阻撓蘋果公司採購產自中國的存儲晶片。（reuters）

參與簽署這封聯名信的議員大多來自紐約州、印第安納州和愛達荷州等地區，當地恰恰是美國存儲巨頭美光科技，以及韓國SK海力士近年來投入數十億美元擴產的核心佈局區域。相關報道直言，中國高性價比存儲晶片如果大規模進入蘋果供應鏈，很可能直接衝擊這些當地擴產項目的預期收益。

實際上最近這段時間受全球存儲晶片產能不足、供應持續緊張，市場價格一路暴漲的影響，蘋果一直在積極拓展新的存儲晶片供應渠道，緩解供應鏈成本端的巨大壓力。

在外媒的分析視角裏，蘋果近期一直在積極遊說美國相關監管部門，希望獲批採購中國高性價比存儲晶片，快速消化當前不斷上漲的零部件成本壓力。另一邊美光科技也在動用自身全部行業資源四處遊說，想盡辦法阻止蘋果和中國存儲晶片企業達成合作。

蘋果近期一直在積極遊說美國相關監管部門，希望獲批採購中國高性價比存儲晶片，快速消化當前不斷上漲的零部件成本壓力。另一邊美光科技也在動用自身全部行業資源四處遊說，想盡辦法阻止蘋果和中國存儲晶片企業達成合作。（AI生成圖片）

這場持續發酵的行業遊說戰，最終很可能迫使美國政府，在兩個完全矛盾的核心經濟目標之間做出選擇：一邊是讓本土電子產品消費者享受到更低的終端售價，另一邊是扶持本土半導體產業快速提升產能，儘可能降低對其他國家供應鏈的依賴度。

在更多持保守立場的美國參議員看來，iPhone因為存儲晶片漲價被迫抬高原價是完全正常的市場行為，讓本土用戶為漲價後的產品付款，也屬於用戶理應接受的合理範疇。

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