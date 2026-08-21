沖繩車主藍牙喇叭放車廂自撚起火！為何夏天車內絕不能放電子產品

沖繩汽車藍牙喇叭自燃危險真相揭露：瑕疵鋰電遇上高溫車廂｜沖繩6月中發生一宗駭人的汽車火災，起火源頭直指放置於車內的藍牙喇叭。日本消費者廳的初步調查證實，起火設備為中國知名品牌的 Anker Soundcore 3。



Anker 的藍牙產品曾因使用混入雜質的問題鋰電、大幅進行產品回收；在是次事件發生後，日本Anker亦已主動召回相關產品。不過必須強調，事件起因仍在調查中，暫不能直言起火原因是喇叭存在質量問題。

Anker Soundcore 3 藍牙喇叭在事件發生前，因為款式更替，沒有再在香港發售。

同款喇叭香港行貨早在事件前停售

Anker Soundcore 3 無線喇叭為2020年產品，由於款式更替，香港行貨早在事件發生前已停售。記者查過香港區多個電器網店，同款產品均顯示已下架。

https://anker-hk.com/ 官方網店上，只有兩款無線喇叭產品，當中並未有Anker Soundcore 3。

https://anker-hk.com/ 官方網店上，只有兩款無線喇叭產品，當中並未有soundcore 3

日本消防署警告：車廂高熱！別放電子產品！

其實日本消防署、甚至 Switch 2 開發商任天堂，都曾再三於網上提醒用家：夏日密閉車廂的極端高溫，絕不能將內有鋰電池的電子產品擺放於車頭或雜物箱內，尤其是戶外泊車，除時可能點燃「計時炸彈」瞬間引發災難。

任天堂客戶支援X戶口，曾多次提醒用戶不要將Switch/3DS等內含鋰電池的產品，留在夏天高溫的車廂內。

日本X用戶 @ausan_info 曾分享，一次夏天她把尿袋放在泊於室外的車上，沒想到 30 分鐘後尿袋竟過熱爆炸。從圖片可見，爆炸令車輛座椅都燒黑，而且這樣的意外不在車保範圍內，導致車輛只能報廢，再自費買新車。

日本X用戶 @ausan_info 曾分享，一次夏天她把尿袋放在泊於室外的車上，沒想到 30 分鐘後尿袋竟過熱爆炸。

車廂高溫「定時炸彈」：含鋰電池電子產品避險簡表 產品類別 常見代表物品 潛在危險與高溫物理反應 安全處置與替代 便攜充電設備 行動電源、MagSafe 磁吸電池 內置高密度鋰電池。極端高溫致電池鼓脹冒煙，迅速引發熱失控與車輛火災。 強烈建議：離車必須隨身攜帶。若暫放僅能選陽光無法直射的尾箱。 通訊與娛樂裝置 智能手機、平板電腦、手提電腦 儀表板高溫易令外殼變形，擠壓內部膨脹電芯，瞬間引致內部短路。 強烈建議：嚴禁留於中控台或擋風玻璃下。 小型無線設備 藍牙喇叭、藍牙耳機、智能手錶 體積小且難散熱。外殼遇熱熔解易刺穿電池隔膜，觸發瞬間起火 強烈建議：下車隨身收進背包，切勿存放在密閉收納箱。

報導原文：ITMedia