Wi-Fi 8竟與Wi-Fi 7同速？主打穩定低延遲　多裝置連接體驗大升級

不出意外的話，今年底就會有廠商開始推Wi-Fi 8技術了，明年會是Wi-Fi 8元年，只不過這一次廠商沒法再宣傳Wi-Fi 8網速又提升了多少，因為這一次不一樣。Wi-Fi 8之所以來得這麼快，也與此有關——網速是跟Wi-Fi 7同水平的23Gbps速率，頻段也是2.4G、5G及6G三種，主打的是體驗提升。



換句話說，接下來的Wi-Fi 8手機等設備發布時，廠商沒法在PPT上再吹速度提升了多少，比Wi-Fi 7更快下載高清電影之類的，這個數字遊戲已經被終止了，廠商需要拿出更有說服力的體驗來讓大家花錢升級Wi-Fi 8。

Wi-Fi 8竟與Wi-Fi 7同速？（AI生成圖片）

這些體驗就是同樣的網絡下，Wi-Fi 8會有著更穩定更可靠的連接，可以同時支持的設備數更多。XDA網站也發了一篇文章談Wi-Fi 8的變化，指出這一代無線標準的目標包括在不同信號與干擾加噪聲比（SINR）水平下提升25%的吞吐量，在95%有延遲的場景中降低25%延遲，並將MPDU（MAC協議數據單元丟失）降低25%。

這些專業術語有些拗口，簡單來說就是23Gbps的理論頻寬在實際中沒什麼意義，Wi-Fi 8追求的是真實場景下提升實際的吞吐量和整體體驗，為此Wi-Fi 8上多了很多涉及抗干擾、降低延遲的技術，比如DRU、P-EDCA、MCS等。

Wi-Fi 8網速是跟Wi-Fi 7同水平的23Gbps速率，頻段也是2.4G、5G及6G三種，主打的是體驗提升。（mediatek）

Wi-Fi 8還有個特點就是做到了無縫漫遊，從一個接入點切換到另一個接入點時幾乎沒有延遲，家裏有別墅、大單位的資深玩家應該更有體會。

另外，Wi-Fi 8還考慮到了更現代的需求，那就是很多人家裏會有一大堆設備聯網，不僅是電腦、手機、電視盒子，還有各種智能家電、掃地機械人之類的，有些設備不一定需要高頻寬，但連接的數量越多，以前的網絡還是會受影響的，Wi-Fi 8就致力於提升更多設備下的連接體驗。

【延伸閱讀】TP-Link發布Wi-Fi 8 Router Archer 8！與Wi-Fi 7區別一文講清（點擊連結看原文）

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總之，XDA認為Wi-Fi 8看似技術放緩，但它更關注的是現實中之前被忽視的東西，優化連接和提升可靠性邁出了重要一步。

不過呢，Wi-Fi 8最終表現還要等到產品上市之後才能判斷，尤其是它能不能真的比Wi-Fi 7設備真實體驗好很多才是關鍵，否則到時候這些廠商就要，發愁怎麼說服大家花更多的錢去升級Wi-Fi 8了。

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