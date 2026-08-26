新Mac mini M6﹑Mac Studio開賣！$7,299起｜效能大升級但加價

新Mac mini M6﹑Mac Studio開賣！Apple 今次一口氣更新兩款桌面 Mac，除了相隔接近兩年迎來新版本的 Mac mini，同場亦推出新一代 Mac Studio。兩款新機定位相當清晰：Mac mini 入門版直接由 M4 跳至全新 M6 晶片，高階版採用 M5 Pro，主打更強 CPU、GPU 及 AI 運算能力；專業級 Mac Studio 則升級 M5 Max 及 M5 Ultra，最高更可配置 512GB 統一記憶體，進一步瞄準 AI、3D、影片製作等高負載工作。

售價方面，新 M6 Mac mini 由 $7,299 起，M5 Pro 版本則由 $13,999 起；Mac Studio 的門檻就高得多，M5 Max 版本由 $19,999 起，而頂級 M5 Ultra 更由 $44,999 起。兩款新 Mac 均於9月22日起發售。換言之，今次Apple由七千多元的小型桌面Mac，一路覆蓋至四萬多元的專業級系統，不同預算及效能需求都有對應選擇。



不過，今代最大的爭議相信不是效能，而是價錢。上一代的M4 Mac mini在2024年推出時只需HK$4,599起，M4 Pro則為$10,599起。換言之，如果直接按兩代最低入場價比較，新Mac mini分別貴了$2,700及$3,400，升幅相當明顯。

Mac mini今代有兩個選擇：M6及M5 Pro

上一代 Mac mini 採用 M4及M4 Pro，今次Apple的晶片安排就比較特別，並非直接升級成M6及M6 Pro，而是入門型號使用最新M6，高階版本則使用較早登場的M5 Pro。

其中M6是Apple首款2nm晶片，配備12核心CPU及12核心GPU，相比M4及M5再增加兩個CPU核心。CPU亦首次同時採用三種核心，包括2個Super Core、4個Performance Core及6個Efficiency Core，分別負責最高單核心效能、多核心工作及較輕量的背景工作。

相比M4，多核心效能最高提升40%，圖像效能最高達2倍；基本版Mac mini亦首次加入Neural Accelerators，AI效能最高可以達到M4的4倍。神經網絡引擎亦改為雙16核心設計，Apple表示速度最高是上代兩倍。換言之，今代Mac mini最明顯的升級方向，已經由傳統CPU效能進一步轉向AI運算。

M6基本版16GB RAM起步 AI效能提升最明顯

M6 Mac mini基本配置仍由16GB統一記憶體起步，最高可以選擇32GB，但記憶體頻寬由M4的120GB/s，大幅增加至170GB/s。

使用LM Studio處理大型語言模型Prompt時，M6 Mac mini最高可以比M1 Mac mini快13.5倍，亦比M4快4.8倍；Microsoft Excel試算表運算則最高比M4快1.5倍。遊戲效能亦有提升，在《Cyberpunk 2077: Ultimate Edition》開啟光線追蹤的測試下，Apple聲稱效能最高可以達到M4 Mac mini的兩倍。

M5 Pro版本最高64GB RAM 專業工作用更合適

需要更高效能的用家，今代可以選擇M5 Pro版本，最高配備18核心CPU及20核心GPU，而且每個GPU核心均加入Neural Accelerator，同時支援第三代光線追蹤。記憶體最高可以選擇64GB，頻寬達307GB/s，因此定位明顯較適合影片製作、3D Render、本機AI模型等較高負載工作。

M5 Pro Mac mini使用LM Studio處理LLM Prompt，最高比M2 Pro快8.5倍，亦比M4 Pro快4倍；Blender光線追蹤Render最高比M4 Pro快1.4倍，而Affinity圖片處理則最高提升1.5倍。因此，如果只是上網、Office、執相甚至一般剪片，M6版本其實已經相當強；M5 Pro真正的價值，主要在需要更大量記憶體、更強GPU及長時間專業工作的人身上。

Wi-Fi 7、Bluetooth 6都有 網絡升級亦相當實際

除了晶片，今代Mac mini亦換上Apple N1晶片，加入Wi-Fi 7及Bluetooth 6。Ethernet亦有升級，以往Gigabit Ethernet已經足夠一般家庭使用，但今代直接將2.5Gb Ethernet變成標準配置，需要更高速有線網絡的用家亦可以升級至10Gb。儲存速度方面，Apple表示兩個版本的SSD最高均比上一代快兩倍。

連接埠基本布局則延續現有設計。M6版本機背有3個Thunderbolt 4、HDMI及Ethernet，前方則有兩個USB-C及3.5mm耳機插口；M5 Pro則將機背3個接口升級至Thunderbolt 5。另外亦新增透過USB-C使用Genlock的能力，讓顯示器與專業攝影設備進行精確同步，較明顯是針對專業影片製作環境。

新舊Mac mini價錢比較

Apple在2024年發布M4 Mac mini時，入場價為 $4,599，M4 Pro則由 $10,599 起。今代M6 Mac mini由 $7,299 起，M5 Pro則由 $13,999 起。換言之，單純按照每一代最低入場價計算，M6版本比上一代M4貴$2,700，升幅約58.7%；M5 Pro版本則比M4 Pro貴$3,400，升幅約32.1%。

不過這裏需要特別提醒：這並非完全相同規格的「同配置加價」比較，而是兩代各自最低售價的比較。新一代晶片、儲存及其他配置都有變化，所以不能單純理解成Apple將完全相同的一部Mac mini直接加價$2,700。

如果覺得 M6 Mac mini 仍然未夠用，Apple 今次亦同步更新定位更高的 Mac Studio，而且效能級別與 Mac mini 已經是兩回事。

新一代 Mac Studio 提供 M5 Max 及 M5 Ultra 兩款晶片選擇。M5 Max 版本香港售價由 $19,999 起，而最高階 M5 Ultra 則由 $44,999 起。其中M5 Max版本是上一代M4 Max Mac Studio的直接後繼型號，M5 Ultra則接替M3 Ultra。由配置亦可以看出，Mac Studio今代更加集中火力在GPU、AI、記憶體容量及專業影片工作上。最誇張的是記憶體。M5 Max最高可以配置128GB統一記憶體，而M5 Ultra更加可以由96GB一路升至512GB，已經完全不是一般家用電腦的級別。

M5 Max GPU最高快50% AI效能成升級重點

M5 Max配備18核心CPU，當中包括6個Super Core及12個Performance Core，GPU則最高可以配置40核心。更重要的是，每個GPU核心都加入Neural Accelerator，明顯針對近年愈來愈重要的AI運算。Apple表示，相比上一代，GPU效能最高提升50%，統一記憶體頻寬亦由M4 Max最高546GB/s，提升至614GB/s。

M5 Max Mac Studio基本配置提供36GB統一記憶體，最高可以選擇128GB。在LM Studio處理大型語言模型Prompt時，M5 Max Mac Studio最高比M4 Max快3.9倍；文字生成圖片最高快3.5倍；DaVinci Resolve Studio的Magic Mask工作最高亦可以達到M4 Max的3倍。

最高80核心GPU＋512GB RAM

如果M5 Max仍然未夠，今代真正的旗艦就是M5 Ultra。M5 Ultra最高配備36核心CPU，由12個Super Core及24個Performance Core組成。Apple表示，多核心效能最高比上一代M3 Ultra提升1.3倍。

GPU更加誇張，最高可以選擇80核心，Apple首次將Neural Accelerator帶到Ultra級晶片，每個GPU核心都有專門協助AI運算的硬件。記憶體亦是M5 Ultra最具代表性的地方。基本版已經提供96GB統一記憶體，最高可以選擇512GB，記憶體頻寬最高達到1.2TB/s。對一般用家而言，512GB RAM可能相當誇張，但對需要將大型AI模型直接放入統一記憶體運行的專業工作而言，這正是Apple Silicon架構其中一個最特別的地方。

一部Mac Studio同時播33條8K ProRes

除了AI，影片製作仍然是Mac Studio其中一個核心用途。M5 Ultra的Media Engine擁有M5 Max兩倍的影片編碼及解碼單元，最高可以同時處理33條8K ProRes影片串流。如果工作涉及大量8K素材、多機拍攝或大型影片製作，這種能力才真正有實際用途。

外接顯示器能力同樣誇張，新Mac Studio最高支援8個外置顯示器，或者同時連接4個5K、120Hz的Studio Display XDR。另外亦加入Thunderbolt 5，頻寬最高達120Gb/s；SSD則因支援PCIe Gen 6，Apple表示儲存效能最高提升兩倍。網絡方面與新Mac mini一樣，透過Apple N1網絡晶片支援Wi-Fi 7及Bluetooth 6，並支援USB-C Genlock，可以精確同步顯示器與專業攝影器材。

Mac mini定Mac Studio？

只是想架設一部24小時長開的小型AI主機，跑AI Agent、自動化工作、本地LLM或者一般開發環境，M6 Mac mini仍然是更合理的選擇。即使今代加價至$7,299，它的12核心CPU、12核心GPU、AI加速及170GB/s記憶體頻寬，對大部分這類用途已經相當充裕。

M5 Max Mac Studio則開始適合真正需要較大模型、更高GPU效能及更多記憶體的人。$19,999起雖然已經不是「平玩」，但最高128GB統一記憶體，令它可以處理的本地AI工作規模與Mac mini完全不同。

至於M5 Ultra Mac Studio的512GB統一記憶體及1.2TB/s頻寬，直接向專業AI工作站進發。對一般玩家而言明顯過剩，但如果本身真的需要在本機運行極大型模型，統一記憶體架構就會成為它最特別的賣點。