Apple Watch Series 12傳9月推出！新增血壓監測提醒　陶瓷版回歸

Apple Watch Series 12預計會在9月蘋果秋季iPhone發布會上正式亮相，該機依舊屬於小幅迭代更新，外觀基本不變，主要升級集中在機身內部硬件。晶片層面是本次重點，蘋果已連續兩代（Series 10 與 Series 11）沿用 S10 晶片，而S10本身和S9差異很小。



代碼線索顯示，Series 12將迎來多年來第一次實質性晶片升級，新晶片名稱大概率為S11，也有可能直接命名S12，和手錶系列號保持統一。

Apple Watch Series 12預計會在9月蘋果秋季發布會上正式亮相。（X@MacRumors）

Apple Watch Series 12陶瓷版概念圖：

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續航方面也作為重點優化方向，爆料稱蘋果會採用體積更大的電池，配合晶片功耗優化來提升整體續航，Series 11常規續航24小時，低功耗模式可達38小時。

值得注意的是，新款健康監測功能迎來升級，有望新增血壓提醒功能，但目前該功能還在等待美國FDA認證，是在上一代高血壓通知能力上的進一步延伸，高端版本還傳聞搭載環形排布的八顆感應器。

時隔六年，陶瓷錶殼版本有望回歸，定位高於鈦金屬版本，給高端用戶提供全新材質選擇，這是之前備受好評的材質，很多人期待回歸。

另外，本次發布會除了Series 12，還會同步推出Apple Watch Ultra 4，但今年不會更新Apple Watch SE。

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