iPhone 18傳全線加價100美元！儲存晶片成本暴漲　到底值唔值得買

這幾天數碼圈討論度相當高的一件事，就是iPhone可能要漲價了。8月中旬，多家媒體援引外媒消息稱，蘋果計劃把在售的全部iPhone機型，連同下個月發布的新機，統一上調100美元（約港幣784元），iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max和iPhone Ultra的發布會據傳定在9月8日。



消息一出來，我身邊好幾個原本等着換機的朋友都開始糾結：漲價之後的iPhone 18系列，到底還值不值得買？想弄明白這個問題，咱們得先看看這輪漲價是怎麼來的。其實漲價的苗頭早就有了。

漲價之後的iPhone 18系列，到底還值不值得買？（fpt.）

今年6月25日，蘋果已經上調了Mac、iPad和家居設備的價格，幅度普遍在15%到20%之間，當時唯獨iPhone沒動。庫克在接受採訪時說得很坦白，自己幹了四十多年供應鏈，「從未見過零部件價格漲得這麼快、這麼多」，還把眼下的記憶體行情形容成「百年一遇的洪水」。連蘋果這種以議價能力著稱的公司都扛不住，事情顯然不簡單。

iPhone 18 Pro配置展示：

這一輪漲價的核心推手不是處理器，不是屏幕，而是平時沒什麼存在感的存儲元件。AI數據中心建設太猛，三大存儲原廠把先進產能優先餵給了利潤更高的HBM高頻寬記憶體，手機和PC用的消費級DRAM、NAND快閃記憶體就被擠佔了。有多誇張呢？

2026年上半年全球DRAM合約價漲幅超過90%，iPhone 18 Pro那顆12GB記憶體的採購成本從上一代的39美元（約港幣306元）飆到145美元（約港幣1137元），256GB快閃記憶體也從13美元（約港幣102元）漲到51美元（約港幣400元）。

存儲部件佔整機物料成本的比重，從一成左右躥到了三成以上，整機物料成本抬高了約40%。說白了，咱們消費者是在為全球的AI基建交一筆「隱形稅」。

而且這不是蘋果一家的事。Google 8月12日發布的Pixel 11系列，多款機型的起步價也比上一代貴了100美元。索尼、微軟的遊戲主機這一年多也調價了好幾輪。整個行業都在漲，誰也很難躲開。

我覺得這輪傳聞裏真正值得琢磨的，不是漲100美元這個數，而是漲法。按照蘋果過去十幾年的習慣，都是新機發布、舊款降價讓路，價格梯度清清楚楚。這回的傳聞卻是新老機型一起上調100美元，連在售的老款都不放過，這在蘋果的歷史上相當少見。

為什麼要這麼幹？我的理解是，蘋果在下一盤「價格重構」的棋：老款同步漲價，新機的價格梯度才能立得住，不然iPhone 17在原地擺着，iPhone 18 Pro貴出一截，消費者很容易扭頭去買老款。

再疊加另一個流傳很廣的消息——標準版iPhone 18和iPhone 18e可能推遲到2027年春季發布，今年9月登場的只有Pro系列和摺疊屏iPhone Ultra——蘋果等於把預算有限的普通用戶推到了兩個選擇面前：要麼多花錢上Pro，要麼再等半年。

這套組合拳打下來，新機的平均售價想不漲都難。至於傳聞中均價2500美元（約港幣19610元）起步的摺疊屏，更像一枚「價格錨點」，它的存在本身，就能讓Pro系列顯得沒那麼貴了。

拋開價格，咱們聊聊產品力。綜合目前的供應鏈消息，iPhone 18 Pro系列會搭載台積電2nm工藝的A20 Pro晶片，速度提升約15%，能效提升約30%；屏幕上方的小號靈動島面積縮減約35%，屏佔比來到94.7%左右；影像方面，主鏡頭首次加入物理可變光圈，超廣角和長焦均為4800萬像素，Pro Max還有6倍光學潛望長焦。

iPhone 18 Pro升級點一覽。（X@echactually）

記憶體方面，全系預計升級到12GB，標準版據說也會從8GB跳上來，主要是為端側AI功能鋪路，另外第二代自研C2基帶也會上車。說實話，這是一代「內功大於外表」的產品：外觀變化有限，性能、影像和AI能力的提升倒是實打實的。如果你期待的是翻天覆地的變化，可能會覺得有點平淡；但如果你手頭的機器已經用了三四年，這些升級疊在一起，體感差距還是挺明顯的。

【延伸閱讀】iPhone 18 Pro傳9月登場！盤點12大升級 首搭可變光圈、深櫻桃色（點擊連結看原文）

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漲價背後，手機市場正在變天

面對漲價，蘋果這邊也有緩衝手段，比如在美國推出的按月付費租賃計劃，把購機款攤到36期，即便漲價200美元，每月也就多出5美元出頭，決策壓力一下子小了不少。我個人判斷，未來兩年「分期」和「租賃」會成為高端手機銷售裏越來越常見的關鍵詞，這也是廠商在高價位維持銷量的一種默契。

那麼到底還值不值得買？

我的建議分幾種情況說。如果你還在用iPhone 13或者更早的機型，又想體驗新一代Siri和端側AI，iPhone 18 Pro系列值得考慮——這批用戶本來就是這輪換機的主力，硬件跨度夠大，漲100美元不至於改變「該換了」這個事實。如果你手持iPhone 15到17，我的建議是淡定，觀望一下2027年春季的標準版，或者乾脆再戰一年，你手上這台機器遠沒到該淘汰的時候。

預算比較緊的朋友，不妨留意眼下這個窗口期：如果「在售機型也漲100美元」的傳聞落地，iPhone 17系列現在的渠道價，很可能就是未來一兩年裏的相對低點，雙十一或許還有一波機會。至於重度影像用戶和每年必換的Pro玩家，可變光圈和2nm晶片擺在那裏，你們對價格本來也沒那麼敏感，按自己的節奏換就好。

當然，以上這些都還建立在傳聞的基礎上，蘋果官方沒有確認任何價格訊息，最終答案要等9月的發布會揭曉。我的看法是：漲價大概率會漲，但100美元落在「溫和」那一檔，真正需要掂量的不是這100美元，而是你的舊手機還能不能舒舒服服地再用一年。想清楚這一點，買不買，心裏自然就有答案了。

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