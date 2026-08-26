Apple擦拭布推新款平價版！平舊款一半69元可買到　全系裝置適用

蘋果於2026年8月26日推出新款擦拭布，定價為69元。據官方說明，該產品採用柔軟材質，具備良好的耐磨性與安全性，適用於清潔各類Apple顯示器，包括採用納米紋理技術的屏幕。其適用範圍涵蓋iPhone、iPad、Mac、Apple Watch及Studio Display等全系設備。



這並非蘋果首次發布同類產品。早在2021年10月，公司曾推出過一款售價145元的擦拭布。由於定價顯著高於市面上常見的螢幕清潔布，該產品上市後迅速引發廣泛討論，部分用戶將其戲稱為「天價抹布」。

蘋果於2026年8月26日推出新款擦拭布，定價為69元。（Apple）

蘋果定價69元的新款擦拭布：

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儘管存在價格爭議，產品銷售表現依然強勁，首發後很快售罄，部分地區訂單交付週期一度延長至約12週，成為當時蘋果配件中關注度較高的單品之一。

此次上新的擦拭布在定價策略上作出明顯調整，價格由前代的145元下調至69元，降幅超過一半，為消費者提供了更具性價比的選擇。

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