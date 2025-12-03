蘋果iOS好評榜大洗牌！iPhone 17 Pro只排第6？這款5年前舊機封神
撰文：快科技
出版：更新：
近日，安兔兔發布了11月iOS設備好評榜TOP10，多款「老機型」佔據榜單前列。
其中口碑最佳的iPhone機型，竟是發布於5年前的iPhone 12 mini。
榜單頭部被蘋果平板與舊款手機包攬：iPad Air 4以96.88%的好評率登頂，成為本月iOS設備中口碑最佳機型。
+4
而iPhone陣營裏，2020年發布的iPhone 12 mini以95.73%的好評率位列第二。
這款手機配備A14仿生晶片、5.4英寸超視網膜XDR OLED屏幕與IP68級防水防塵，後置雙1200萬像素廣角+超廣角鏡頭。
就這，它還不是前十中「資歷」最老的iPhone機型，因為還有iPhone 8，發布於2017年，已經是8年前的老古董了。
今年新發布的iPhone 17 Pro Max，也僅以93.4%的好評率排在第六位，低於多款發布超3年的舊機型。
延伸閲讀：iPhone摺屏版將成Apple最強旗艦 網傳全面支援AI外還有1功能回歸（點擊連結看全文）
+7
iPad mini 8迎來史詩級提昇？OLED螢幕搭A19晶片 發布時間點曝光iPhone Fold突破極限 除螢幕無摺痕 還有這科技可秒殺AndroidiOS 27竟沒有新功能？專注解決更新變慢噩夢 搜尋引擎更有黑科技iPhone Air影像評分出爐 表現接近17 Pro 排名靠前但有這缺陷iPhone 17 Pro Max可運行iPadOS實現桌面模式？網友揭不開放主因iPhone Air使用實體SIM卡成真！深圳團隊用1方法讓「不可能」發生
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】