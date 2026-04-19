iPhone 17 Pro Max奪冠、Air竟落榜！Q4暢銷手機前4席Apple包攬

根據市場調研機構Counterpoint Research發布的最新報告，在全球銷量排名前十的智能手機中，蘋果公司的iPhone系列依然佔據了半壁江山。



該報告指出，在2025年第四季度的全球十大暢銷手機榜單中，蘋果強勢拿下了五個席位。其中，頂配機型iPhone 17 Pro Max憑藉極高的人氣位居榜首，緊隨其後的是iPhone 17標準版與iPhone 17 Pro。

根據市場調研機構Counterpoint Research發布的最新報告，在全球銷量排名前十的智能手機中，蘋果公司的iPhone系列依然佔據了半壁江山。（Counterpoint Research）

此外，iPhone 16也表現穩健，位列榜單第四名。定位相對親民的iPhone 16e排名第八。令人意外的是，此前備受關注的iPhone Air並沒能擠進全球銷量前十的行列。

三星手機憑藉四款機型在榜單中佔據了四個席位。Galaxy A56、A36、A07分別佔據了第五至第七位，展現了其在中端及入門市場的強大統治力，而旗艦機型Galaxy S25則位列第十。

小米作為國產手機的代表，憑藉REDMI A5成功入圍，排名榜單第九，補齊了最後一份席位。這也顯示出小米在入門級智能手機領域的廣泛國際影響力。

數據統計顯示，這十大暢銷機型共同貢獻了該季度全球智能手機銷量的23%。這一比例足以說明，頭部爆款機型對各大廠商的市場份額起到了至關重要的支撐作用。

值得關注的是，僅iPhone 17 Pro Max一款機型就佔到了全球銷量的5%。這一數據充分證明，頂級旗艦產品在當下的全球消費市場中，依然擁有極強的號召力和無可比擬的變現能力。

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