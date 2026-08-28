小米首款NAS「智能存儲」開售　平玩AI相簿　4TB版港幣$2,900起

小米首款NAS產品——小米智能存儲已正式開售，提供4TB、8TB、16TB三種版本，售價分別為2699元（人民幣，下同）、3499元和5499元。



小米智能存儲採用雙盤位設計，兼容3.5吋和2.5吋硬碟，最高支援60TB存儲容量（30TBx2）。

小米首款NAS產品——小米智能存儲已正式開售。（小米）

在數據安全方面，小米智能存儲支援雙盤模式下的動態備份和雙備份功能，可根據用戶需求在容量與數據冗餘之間進行選擇。

設備提供1個USB-A 3.0連接埠、1個HDMI 1.4連接埠以及1個2.5GbE LAN埠，滿足高速區域網絡（LAN）傳輸、外接設備以及影音輸出等需求。

小米NAS產品特點與規格參數▼▼▼

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功能方面，小米智能存儲內置AI智能相簿，可對照片進行自動分類，並支援自然語言智能搜索，方便用戶快速查找照片和影片。

同時，該設備支援小米手機微信、整機備份（HyperOS 3.0及以上）。

該設備支援小米手機微信、整機備份（HyperOS 3.0及以上）。（小米）

小米智能存儲還可接入最多4部小米攝像機，攝像機拍攝的影片能夠直接保存至NAS，無需額外安裝SD卡，並支援隨時預覽、回看和保存，錄像最長可保存360天。

此外，小米智能存儲支援家庭成員共享以及多端遠程連線，提供最高40Mbps免費遠程連線頻寬，用戶可通過手機、平板、電視等設備隨時連線存儲在NAS中的照片、影片和文件。

小米智能存儲支援影片智能整理和遠程下載，App內置影片播放器，可直接播放多種主流影片格式，並支援4K HDR10影片、外掛字幕以及無線投屏。用戶也可以通過HDMI連接埠將設備直接連接電視或顯示器，用於本地影音播放。

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