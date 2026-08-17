REDMI投影機5發布！360度金屬雲台可投天花板　全自動校正超易用

REDMI投影儀（投影機）5在內地正式全渠道發售。官方建議零售價為1299元（人民幣，下同），目前限時優惠價為999元，消費者可在小米商城、小米之家、京東、天貓等主流平台直接下單購買。



該產品最大設計亮點是一體式金屬雲台結構，支持360度無級旋轉，無需額外配備落地支架。用戶可將其隨意放置於床頭櫃、茶几等任意平面，靈活調整投射角度，輕鬆實現向天花板投射。配合大尺寸畫面，用戶躺在床上即可享受沉浸式觀影體驗，尤其適合租房人群與小戶型家庭使用。

REDMI投影儀5內地正式全渠道發售。官方建議零售價為1299元，目前限時優惠價為999元。（小米）

REDMI投影儀5參數介紹：

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在畫質表現方面，產品搭載400CVIA流明光源，亮度數據經權威檢測機構認證，即便在白天拉上窗簾的環境下，畫面依然明亮通透、不泛灰。光機採用密閉式結構設計，有效阻隔灰塵進入光學系統，保障長期使用的畫質穩定性。原生1080P分辨率搭配1500:1對比度，結合1.2:1短焦投射比，僅需較近距離即可投出最大120英寸清晰畫面。

設備支持最高20度大角度側投，內置ToF激光感知模組，移動位置後可自動完成對焦與梯形校正，全程無需手動調節，操作便捷，新手亦可快速獲得方正影像。健康護眼方面，產品已通過SGS低藍光認證，在保障畫面觀感的同時，顯著降低長時間觀看帶來的視覺疲勞，兼顧成人與兒童使用需求。

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硬件配置方面，搭載聯發科MT9系列主控晶片，輔以1GB記憶體（RAM）與32GB儲存空間（ROM），流暢運行各類視頻應用及本地緩存內容；支持雙頻Wi-Fi連接，無縫接入智能互聯生態，可通過專屬APP或語音助手完成開關機、片源切換等全部操作。

音效部分內置6W全頻揚聲器，日常觀影無需外接音響，聲音清晰自然、層次分明。機身底部設有標準螺口，支持吊裝或落地支架拓展；同時配備USB與HDMI接口，兼容遊戲主機、USB手指等多種外設，實現即插即播。

整機採用純白簡約設計，體積緊湊，不佔過多桌面空間，適配卧室、客廳等多種居家場景，視覺融入感強。

相較於同價位競品，該機型在一體式360度金屬雲台、全自動畫面校正、密閉式光機三項核心配置上具備明顯差異化優勢。對於追求高性價比、希望以較低投入構建家庭大屏影音體驗的用戶而言，REDMI投影儀5是一個兼顧實用性、易用性與品質感的理想選擇。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】