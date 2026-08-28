小米 Xiaomi 今日（28日）香港開售三款全新穿戴式智能裝置，定價由港幣 $189 至 $399 ，以極致CP值上架。REDMI Watch 6 Active 港幣$269就設有 AMOLED 大屏幕；$399 的 REDMI Watch 6 Lite 配備獨立 GNSS 定位與專業水下監測；全場最平 $189 Xiaomi 手環 11 Active 提供」 21 天超長續航力，即睇詳細介紹。



小米3款全新穿戴產品規格與價格對比 產品名稱 REDMI Watch 6 Active REDMI Watch 6 Lite Xiaomi 手環 11 Active 螢幕規格 1.85 吋 AMOLED (1,200 nits) 1.96 吋 AMOLED (1,500 nits / 自動調光) 1.47 吋 (60Hz 刷新率) 獨立定位 不支援 獨立 GNSS (5大衛星定位系統) 不支援 防護等級 IP68 防塵防水 5ATM 防水 5ATM 防水 續航時間 一般 12 天 / 輕度 18 天 一般 12 天 / 輕度 18 天 一般 8 天 / 輕度 21 天 運動/健康 藍牙通話、心率/血氧/壓力 150+運動模式、SWOLF游泳數據 50種運動模式、多維度健康監測 顏色選擇 啞光銀、日落橙、午夜黑 鋼鐵灰、曜石黑 黑色、灰色、粉色 建議零售價 HK$269 HK$399 HK$189

REDMI Watch 6 Active

$269買到AMOLED大芒｜電量長達13日

預算有限又想要大螢幕智能手錶，全新 REDMI Watch 6 Active 僅售港幣 $269 就配備 1.85 吋 AMOLED 彩色常亮螢幕（支援 AOD 息屏顯示），峰值亮度大幅提升至 1,200 nits，像素密度達 322 PPI，即使在陽光普照的日子裡依然能清晰閱讀。 直立平邊中框配合 2.5D 弧形蓋板，視覺減薄厚度至 9.9mm，手錶配置一體式快拆錶帶，便於配襯日常穿搭。

REDMI Watch 6 Active $269買到AMOLED大芒｜電量長達13日

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續航力方面，一般使用最長可達 12 天，輕度使用更長達 18 天。功能支援藍牙通話、全天候心率監測、血氧飽和度（SpO2）及壓力追蹤，內置 IP68 防塵防水等級。( REDMI Watch 6 Active HK$269｜提供啞光銀、日落橙和午夜黑三種顏色）

( REDMI Watch 6 Active HK$269｜提供啞光銀、日落橙和午夜黑三種顏色）

REDMI Watch 6 Lite

$399 內置獨立GNSS，戶外運動水上訓練最佳

若對戶外定位與運動追蹤有更高要求，REDMI Watch 6 Lite 提供了更進階的軟硬體配置。此錶款升級至 1.96 吋 AMOLED 常亮螢幕，擁有 332 PPI 高清顯示與 1,500 nits 峰值亮度，新增環境光傳感器可自動調校螢幕亮度，適配戶外明暗快速變化場景。 REDMI Watch 6 Lite 的核心亮點在於內置獨立 GNSS 晶片，支援全球 5 大衛星定位系統，用戶可脫離手機獨立記錄戶外運動軌跡。

REDMI Watch 6 Lite｜$399 內置獨立GNSS，戶外運動水上訓練最佳

手錶配置 9 軸動作追蹤感測器及配備超過 150 種運動模式。游泳模式獲得專業升級，透過水下心率演算法與濕手防誤觸設計，能監測 SWOLF（游泳效率）、泳姿辨識、划水頻率及水下心率等數據。防護等級達 5ATM 防水，提供鋼鐵灰及曜石黑兩款顏色，一般使用續航達 12 天，輕度使用最長可達 18 天。 ( REDMI Watch 6 Lite HK$399｜提供鋼鐵灰、曜石黑2種顏色）

REDMI Watch 6 Lite HK$399｜提供鋼鐵灰、曜石黑2種顏色

Xiaomi 手環 11 Active

極致質感物料．$189有21天超長續航

偏好輕便配戴感的用戶，Xiaomi 手環 11 Active 以港幣 $189 的親民價格開售。手環採用 1.47 吋顯示屏（支援 60Hz 刷新率），搭配 2.5D 螢幕玻璃與霧面金屬漆紋中框，錶帶採用全新條紋紋理，展現青春活力風格。

Xiaomi 手環 11 Active｜極致質感物料．$189有21天超長續航

在 300mAh 電池與低功耗晶片組結合下，Xiaomi 手環 11 Active 在輕度使用下提供長達 21 天的超長續航，一般使用則最長 8 天。手環支援 5ATM 防水等級，內置多達 50 種運動模式，並提供全天候心率、血氧、睡眠及女性健康管理等多維度健康監測。 ( Xiaomi 手環 11 Active HK$189｜提供黑色、灰色、粉色3種顏色）