小米米家首款製冰機售約$430！A4紙大小6分鐘出冰　電動車可供電

米家製冰機現貨開售，首發到手價399元（人民幣，下同）。這是米家推出的首款獨立製冰機，採用的子彈冰方案，支援小顆「快速冰」和大顆「標準冰」兩種冰型，每模可製冰8顆。



其中，快速冰模式約6-8分鐘即可完成一輪製冰，適合臨時快速用冰；標準冰體積更大、透明度更高，完全融化時間約7分鐘，可減緩飲品被冰塊融化後稀釋的速度。

米家製冰機開啟現貨開售，首發到手價399元。（小米）

米家製冰機產品介紹：

+ 4

整機內置大容量儲水水箱，無需外接水管，加水即可工作，內部儲冰盒可以存放足量冰塊，製冰完成後自動進入保溫模式，短時間內延緩冰塊融化。支援3小時、5小時、8小時預約製冰，用戶提前設定後，設備可自動開始工作，到達預約時間即可備好冰塊。

冰倉一次可容納約64-80顆冰塊，24小時持續製冰量約13kg。機身配備可視化上蓋，用戶可以直觀查看內部冰量與水位狀態，水位不足、儲冰盒滿冰都會觸發指示燈提醒，避免空轉或者溢冰。

機身採用簡約米家白色外觀，整機重量約6.1kg，佔地面積約一張A4紙大小，可放置在廚房、吧枱、辦公室等場景。此外，該產品還支援車載使用，但僅適用於具備220V交流對外放電功能的新能源車輛（電動車），同時要求車輛放電口輸出為正弦波交流電，並確保車身可靠接地。

【延伸閱讀】小米智能門鎖5C開售 支援9種開鎖方式 門鎖冇電可接尿袋解鎖（點擊連結看原文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】