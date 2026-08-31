iPhone 18 Pro就快登場｜值唔值得換？舊機出現5大徵兆可考慮升級

Apple 預計將於 9 月發表新一代 iPhone 18 Pro 系列及首款摺疊 iPhone，距離新機登場愈來愈近，相信不少iPhone用家都開始面對同一個問題：手上的舊機究竟應該繼續用，還是趁新機推出換機？其實判斷一部iPhone是否「夠期換」，不能單靠使用年期決定。即使外觀看起來仍然完整，只要效能、電池、儲存容量甚至系統支援開始影響日常使用，就可能已經踏入適合換機的階段。



iPhone 18 Pro有咩升級？新機傳聞先了解

1. 縮小動態島：Face ID的泛光照明器將移至屏幕下方，從而為更小的動態島騰出空間。

2. LTPO+顯示屏：繼續採用6.3英寸和6.9英寸的屏幕尺寸，但將使用所謂的LTPO+顯示技術，有望帶來更長的電池續航。

3. 深櫻桃色：將新增「深櫻桃色（Dark Cherry）」特別配色，同時保留淺藍色、太空灰和銀色，現有的橙色和深藍色預計將停產。

4. 後置陶瓷護盾redesign：MagSafe區域的後置陶瓷護盾外觀將更加磨砂化，並與背板融為一體，告別當前的雙色調設計。

5. A20 Pro晶片：採用台積電第一代2nm工藝製程，相比A19 Pro晶片的3nm工藝，在性能和能效上將有顯著提升。

6. 自研C2基帶：蘋果自研的第三代C2基帶將首次亮相，延續C1X晶片在速度和能效上的優勢。

7. 衛星5G：藉助C2基帶，iPhone 18 Pro系列有望支持通過衛星進行5G網絡連接，實現無Wi-Fi或蜂窩信號時的網頁瀏覽。

8. N2晶片：預計將搭載蘋果下一代N2晶片，以支持Wi-Fi 7、藍牙6.0等功能，但具體改進尚不清楚。

9. 可變光圈：主攝像頭4800萬像素Fusion相機，傳聞將配備可變光圈，允許用戶控制進光量，從而更好地掌控景深效果。

10. 簡化的相機控制按鈕：相機控制按鈕的設計將被簡化，移除觸控感應和觸覺反饋，僅保留壓力感應功能。

11. 更大的電池（iPhone 18 Pro Max）：iPhone 18 Pro Max的電池容量將比iPhone 17 Pro Max增大近10%。

12. 更厚的機身（iPhone 18 Pro Max）：為了容納更大的電池，iPhone 18 Pro Max的機身將比前代及iPhone 18 Pro更厚。



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換機徵兆1：開App、影相都開始慢

手機偶爾出現卡頓，其實未必代表一定要換機。重新啟動、清理儲存空間或者更新系統，有時已經可以改善問題。但如果情況由「偶爾窒一下」變成日常都會遇到，例如開App明顯要等、多工切換經常延遲，甚至連開相機、影相及儲存照片都開始變慢，就可能不只是單純軟件問題。

隨着新版iOS及不同App功能增加，對處理器、記憶體及神經網絡運算能力的要求亦會提高。即使舊iPhone仍然能夠更新系統，實際流暢度亦可能逐漸追不上。尤其手機如果同時經常發熱、App容易重新載入，或者打機、剪片及使用AI功能時明顯吃力，硬件效能就可能已經成為日常使用的樽頸。

換機徵兆2：電池一日都頂唔到

電池老化是舊iPhone最常見的問題之一。鋰離子電池本身屬於消耗品，隨着充放電循環次數增加，可以儲存的電量自然會逐漸下降。如果唯一問題只是電池健康度下降，其實未必要因此換掉整部手機，更換電池往往已經可以改善續航。

但如果已經發展至每日需要充電幾次、短時間大量跌電，甚至低電量時突然關機，就值得重新計算維修是否仍然划算。尤其手機已使用多年，同時有運行速度下降、容量不足等問題，即使換了新電池，都只能解決其中一個問題。這種情況下，直接換機的吸引力自然會提高。

換機徵兆3：爆Mon、觸控開始失靈

手機跌過幾次，螢幕有輕微花痕未必會影響使用，但如果裂痕愈來愈大，甚至開始出現觸控失靈、OLED顯示異常、閃爍、黑斑或者觸控延遲，就代表問題可能已經涉及面板本身。另外，手機的防水能力亦建基於機身保持完整密封。一旦螢幕、機背或邊框出現較嚴重破損，液體進入手機內部的風險亦會增加。

如果是一部仍然很新的iPhone，換Mon後繼續使用當然相當合理；但如果本身已經用了多年，電池又老化、效能亦開始不足，就應該將維修費與新機價錢一起比較，而不是逐個零件慢慢維修。

換機徵兆4：儲存空間長期爆滿

有些舊iPhone並不是速度不夠，而是容量不夠。如果習慣拍大量照片、4K影片，或者安裝不少遊戲、影音及社交App，儲存空間很容易逐漸用盡。偶爾清理照片當然不是問題，但如果每次更新iOS、下載App甚至影相之前，都要先刪除影片、相片及暫存檔案，使用體驗已經開始受到實際影響。

加上近年iOS、App及遊戲本身的容量亦不斷增加，而ProRAW、ProRes及高解像度影片更加「食位」。如果已經長期依靠刪除資料才能維持正常使用，下一次換機時選擇更大容量，可能比繼續管理僅餘的幾GB空間更加省事。

換機徵兆5：新版iOS已經不再支援

一部iPhone硬件沒有壞，並不代表可以無限期當主力機使用，系統及App支援同樣重要。當舊iPhone不能再升級最新iOS，短期內通常仍然可以正常使用，但隨着時間過去，不同App亦可能逐步提高最低系統版本要求。尤其銀行、支付、通訊、社交及影音App，如果陸續停止支援舊版iOS，即使手機本身仍然開得到機，日常用途都會愈來愈受限制。

另一個問題是安全更新。如果裝置已經無法取得重要漏洞修補，長期繼續作為主力手機，潛在安全風險亦會提高。因此換機前除了看手機用了多少年，更應先確認現有型號是否仍獲新版系統及安全更新支援。