SpaceX成功發射NASA羅曼望遠鏡！視野大哈勃100倍　造價高達337億

香港時間8月30日晚上7時26分（美東時間同日早上7時26分），SpaceX獵鷹（Falcon）重型火箭從甘迺迪太空中心39A發射複合體升空，將NASA最新的旗艦級太空望遠鏡南希·格雷斯·羅曼太空望遠鏡（Nancy Grace Roman Space Telescope）送入太空。



發射31分鐘後，羅曼望遠鏡與火箭上面級成功分離，踏上前往日地L2拉格朗日點的旅程。SpaceX表示，這架太空望遠鏡有望徹底改變宇宙學和系外行星科學。

SpaceX獵鷹重型火箭從甘迺迪太空中心39A發射複合體升空，將NASA最新的旗艦級太空望遠鏡南希·格雷斯·羅曼太空望遠鏡送入太空。（X@SpaceNews_Inc）

這是獵鷹重型自2018年首飛以來的第13次發射，也是它執行的第三個NASA任務，此前曾於2023年10月發射靈神星小行星探測器，2024年發射探索木衛二的「歐羅巴快帆（Europa Clipper）」。

羅曼望遠鏡的目的地，是距地球約150萬公里的日地L2拉格朗日點，與詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）處於同一軌道位置。望遠鏡將在約100天內抵達L2點，途中完成望遠鏡和儀器的在軌測試，抵達後不久即可開始科學觀測。

羅曼望遠鏡的目的地，是距地球約150萬公里的日地L2拉格朗日點，與詹姆斯·韋伯太空望遠鏡處於同一軌道位置。（NASA）

羅曼望遠鏡主鏡口徑2.4米與哈勃望遠鏡（Hubble Space Telescope）相同，但它的核心優勢在視野，搭載的3億像素廣域紅外相機視場是哈勃的100倍，拍攝同等面積的天區，哈勃需要數百次曝光，羅曼只需一次。

Nancy Grace Roman Space Telescope外觀展示：

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該相機工作波長為0.48至2.3微米，覆蓋近紅外波段，5年任務期內將完成三項大規模巡天觀測。羅曼還搭載了一台日冕儀作為技術驗證載荷，測試精確遮擋恆星光芒以直接觀測繞行行星的能力，天文學家計劃利用羅曼深入研究暗能量和暗物質。

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羅曼望遠鏡的歷程長達16年，2010年天體物理學十年調研報告將其列為最高優先級旗艦任務，當時名為WFIRST，預計造價16億美元、2020年發射。

改用2.4米鏡面後成本膨脹，2020年正式批准開發，總造價含5年科學運行費升至39億美元，後續又增加了4億美元成本，總計達到了43億美元（約337億元港幣），項目還經歷了多次提議取消的波折，但國會均予否決保留撥款。

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