可換電池手機再現！全機12處支援DIY更換　享5年保養8年系統更新

如果說海外品牌在售那麼多手機裏，我目前最感興趣也是最喜歡的～可能就是來自荷蘭的Fairphone了！最近，他們也是推出了最新的Fairphone（Gen6.6+）機型……一起來看看我為什麼會對這款機型感興趣吧。



簡約外觀為拆卸而生

首先外觀上，Fairphone（Gen6.6+）整體採用了偏簡約的設計。沒有過多裝飾的鏡頭模組、裸露在外的螺絲、全塑料機身、偏性冷淡的配色……之前雷軍那句經典的「沒有設計就是最好的設計」我一直沒get到，但看到這款機型後，我覺得我悟了～之所以 Fairphone會採用這種設計，完全是方便我們好拆卸。

誒，只要擰開後蓋那兩顆螺絲跟電池固定螺絲，再把電池排線摳開取出；拿出新電池按照前面的流程走一遍，怎麼拆下怎麼裝上。（Fairphone）

了解更多Fairphone可拆卸設計及配置：

+ 2

沒錯，這就不得不提到我最喜歡這款機子的地方 —— 模組化！跟Google之前「炫技」能隨意更換、擴展、個性化硬件不同的是……Fairphone將模組化技術的運用更多的是更換原有損壞的硬件，延長設備的壽命！

比如電池用了兩三年不耐用了？循環高了？誒，只要擰開後蓋那兩顆螺絲跟電池固定螺絲，再把電池排線摳開取出；拿出新電池按照前面的流程走一遍，怎麼拆下怎麼裝上。電池就又滿血復活啦～因為是簡易的模組化設計，所以整個拆裝更換過程自己就能完成。

不會？官方有手把手的影片教程。我們只要準備一把T5梅花螺絲批跟塑料撬棒就完事～像這款Fairphone（Gen 6.6+就有12處這樣的簡易模組化設計……包括電池、螢幕、主鏡頭、超廣角、鏡頭頂部單元、前置、聽筒、USB-C接口、模組上背蓋、電池蓋、SIM卡託等等！

5年保養+8年更新極度耐用

好嘛，我們日常用機基本壞的地方都覆蓋到了，而且都能自己動手換這你們受的了嗎？都說iPhone對於老機型維護是出了名的長是吧？那Fairphone足足5年保養跟8年系統更新超長維護怎麼說？

多......多少？而且我不信邪還真去查了下往代Fairphone機型的維護情況：也就是說只要我們自己不淘汰，講道理這手機壽命久到離譜！至於大家最感興趣的配置這塊，我只能說不是Fairphone的強項，就兩個字——夠用～

硬體配置以「夠用」為主

正面一塊6.3英寸1.5K 120Hz LTPO直屏：1400nits最高亮度，支持濕手觸控，覆蓋康寧大猩猩玻璃7i 。晶片則是紅米Note 15 Pro+同款的驍龍7s Gen4：

台積電4nm製程，CPU 由1個2.7GHz A720+3個2.4GHz A720+4個1.8GHz A520組成，940MHz Adreno 840的GPU，安兔兔大概 115W 分，只能耍耍中輕度遊戲了～配上4415mAh電池30W有線快充，這容量跟回血有點不夠看呀！

而且這還是在9.6mm 、193g的機身下做到的，要知道這可是台6.3英寸小屏機型呀。這下更利於拆卸、維修的模組化設計缺陷就暴露出來了，集成度跟採用目前傳統一體化設計的機型，差距確實是有的。

只能說互有利弊吧～然後後置 1/1.56'' 5000萬像素LYT-700C（IMX896）OIS主鏡頭+1300萬像素超廣角……也就比掃碼強上一檔的水平，跟我們這邊小屏塞全焦段還是比不了的。

最後再給到立體聲雙揚、最高2TB記憶卡擴展、雙卡雙待5G 、側邊實體指紋、IP55防塵防水……12+256GB版本售649美元，約合港幣5087元起的價格，你們覺得怎麼樣？我自己肯定是非常喜歡啊，畢竟內地目前還沒有這樣搞的手機，就挺新鮮的！

如果，我說如果哦～有內地廠商搞一款這樣的模組化機型，給到主流配置，我我還是願意付款的。

【延伸閱讀】iPhone Fold爆料匯總｜大摺芒配6000mAh大電池 兼備液態金屬鉸鏈（點擊連結看原文）

+ 3

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】