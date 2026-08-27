世界人形機械人運動會落幕！天工嬌羞遮面狂奔奪冠　獎牌榜排第一

8月22日至26日，第二屆世界人形機械人運動會在北京國家速滑館「冰絲帶」舉行，來自全球五大洲16個國家的666支隊伍、2056台人形機械人展開51個賽項、1301場競技對決。



賽事閉幕後，北京日報客戶端發布了最終獎牌榜，天工賽隊以5金4銅共9枚獎牌位列榜首。（獎牌榜在文末）

第二屆世界人形機械人運動會在北京國家速滑館「冰絲帶」舉行。（微博＠央視新聞）

第二屆世界人形機械人運動會有趣畫面：

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據了解，天工賽隊的奪冠之路中最出圈的莫過於「捂臉跑」，在400米小型組決賽中，天工Omni機械人以45秒66的成績奪冠，奔跑過程中獨特的「掩面狂奔」跑姿迅速走紅賽場，被網友稱為「嬌羞式跑姿」。天工團隊此前曾表示目標本是超過人類世界紀錄43秒03，雖然最終因罰時未能突破，但奪冠成績仍遙遙領先於其他參賽機械人。

據天工團隊回應，我們並沒有專門找小姑娘讓機械人學習這個動作，而是機械人在運動控制中自然形成的姿態。獎牌榜第二名的爭奪同樣激烈，上海智元隊以4金4銀1銅共9枚獎牌緊隨天工之後，成都智元賽隊以4金1銅排名第三。

此外，值得一提的是，智元機械人首次參賽即憑藉全量產機型斬獲18金16銀12銅，若按企業合併計算，智元系賽隊合計金牌數和獎牌數均居首位，其靈巧手在八個專項比賽中摘取7枚金牌。其中，天卓隊和天驕隊分列第四、第五位。

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從獎牌分佈來看，本屆賽事參賽隊伍覆蓋面極廣，不僅有宇樹科技、銀河通用等知名機械人企業組隊參賽，還有清華大學、上海交通大學、武漢大學、北京大學等高校聯合戰隊同台競技，甚至北京舞蹈學院與智元機械人聯合代表隊也斬獲一枚金牌。

海外隊伍方面，來自德國的HTWK Robots、荷蘭的whIRLwind Amsterdam、意大利的SPQR Team等也各有獎牌入賬。

據悉，本屆賽事從首屆的3天6個競賽單元擴展至5天，分為競技賽與場景賽兩大類別，涵蓋田徑、足球、籃球以及靈巧操作等多種項目。

賽事閉幕後，北京日報客戶端發布了最終獎牌榜，天工賽隊以5金4銅共9枚獎牌位列榜首。（北京日報）

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