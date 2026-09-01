宇樹G1人形機械人變吸金神器　海外日租3千美元　出租10次即回本

舞台上跳舞的宇樹機械人，已經在海外成了一門賺錢生意。



據報道，海外正興起宇樹機械人租賃業務，美國Robonow Global公司一口氣組建了超50台宇樹G1的隊伍，每台日租金高達3000美元，日本的EmplifAI公司也購入3台G1對外招租。

美國Robonow Global公司一口氣組建了超50台宇樹G1的隊伍，每台日租金高達3000美元。（Reuters）

在美國一場熱鬧的私人生日派對上，兩台銀灰色的宇樹G1踩著節拍在舞台中央起舞，這正是當下海外人形機械人最典型的接單場景。

而Robonow Global成立於2026年3月，主營人形機械人即服務（RaaS）運營，業務覆蓋美國全境，投入運營的機型以宇樹G1 E為主。3000美元的日租金還不包括運費、安裝費和操作員費用。

宇樹G1機械人圖片合集▼▼▼

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該公司董事總經理Sean Sun透露，已完成數十個商業活動訂單與合作項目，未來數月還有10場活動與商業合作敲定：

我們的目標就是幫機械人找到真正的工作。

為何選中宇樹，Sean Sun給出的理由是，G1 E既具備亮眼的視覺展示效果，硬件與軟件架構又支持深度二次開發，配備深度相機、3D雷射雷達和機載計算平台，支持訂製化編程和多機協同演出，高度可定製性在租賃市場至關重要，因為每位客戶的創意方案和運營要求各不相同。

同樣的租賃浪潮也在日本上演，日本機械人企業EmplifAI株式會社CEO Hiroyuki Osone是一名AI工程師，先後購入3台宇樹G1，在日本本土開闢租賃業務，面向科研開發、展會演示等場景提供服務，同時依託實測數據自研半人形雙臂移動作業機械人。

在他看來，宇樹G1最大的意義在於大幅降低了人形機械人領域的實操門檻。

宇樹科技的G1機械人在海外正興起租賃業務。（Reuters）

租賃生意成風，背後則是實打實的成本賬，宇樹G1內地起售價9.9萬人民幣，海外定價1.6萬美元起，支持開發的版本售價至少3萬美元，按3000美元的日租金計算，一台開發版G1租出去約10次，租金就能抵上一台整機售價。

市場研究機構Counterpoint Research副總監Ethan Qi認為，在人形機械人商業發展初期，租賃模式非常重要，一方面降低企業擁有和使用機械人的成本，另一方面以租金定價更容易測算投資回報率。

機械人廠商每年都會推出新一代硬件，租賃可以隨時換新版本，故障維護也交由廠商或租賃平台處理，客戶試錯成本大幅降低。

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