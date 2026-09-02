Dyson二合一電動牙刷CameraJet｜水牙線+牙刷+微鏡頭精準噴洗牙縫

Dyson二合一電動牙刷CameraJet｜為了針對不少人的潔齒煩惱，Dyson帶來全新突破推出首款配備微距鏡頭的Dyson CameraJet水牙線電動牙刷。新產品結合聲波震動與加壓水流噴洗技術，令用家在刷牙時同步精準清理牙縫，告別繁瑣的口腔護理步驟。



Dyson二合一電動牙刷CameraJet正式公布

微距鏡頭實時精準定位牙縫

口腔健康與心臟病及認知障礙等全身性健康問題之間日益受到關注，全球估計有近37億人受不同程度的口腔疾病困擾。為了改善大眾平均刷牙時間僅為45秒的壞習慣，Dyson歷經6年時間研發出全新潔齒方案，並投放了多達661位工程師參與項目，成功開發這一款CameraJet。電動牙刷內置10萬像素微距鏡頭，配合專利Gap Optical Targeting齒縫定位技術，以每秒分析28張影像的速度實時辨識並追蹤牙縫位置。當鏡頭偵測到牙縫後的0.1秒內，系統便會即時鎖定並觸發噴流，邊刷牙邊噴洗體驗，有效預防牙菌膜在口腔中積聚。

首款電動牙刷加入微型鏡頭在刷頭之下

整套機器學習系統經由收集47萬張牙齒影像訓練而成，並由超過1,600萬行程式碼驅動，確保在各種口腔條件下均能精準運作。用家更可透過MyDyson app實時查看高解像度內窺鏡影像，獲取潔齒教學、清潔覆蓋率分佈圖及個人化技巧。為免引起私隱疑慮，廠方強調鏡頭僅在實時觀看或自動噴流時啟動，影像絕不會被錄製或儲存於機身及雲端，充分保障用家安全。

可以利用Dyson專用app來鑑察刷牙狀況

錐形噴流結合變頻聲波震動

不少水牙線產品多採用針狀水流設計，以銳利穿透狀的水流極容易穿透牙菌膜而未能將其徹底清除。Dyson流體力學專家特別與新加坡國立大學牙科學院展開長達5年的合作，成功研製出專屬的仿牙菌膜作精確驗證。Dyson CameraJet用獨特錐形噴流，憑藉較寬的噴霧截面帶來更廣泛的覆蓋範圍，在精密調校的較低水壓下運作亦能瞬間清掃牙菌膜，對牙齦邊緣與琺瑯質更加溫和安全。

刷頭設計方面，弧形雙刷毛刷頭融合了專門去除表面色漬的較硬內層刷毛，以及溫和清潔牙齦邊緣的較柔軟外層刷毛，內置聲波減震器並配備矽膠承托以提升舒適度。配合專利變頻聲波震動技術，內置高效聲波摩打每秒震動高達245次，能夠動態改變擺動角度以防止刷毛緊壓牙齒時出現停滯。

經實驗室測試證實，對比市場其他旗艦級電動牙刷，在難以觸及的部位能有效清除多達69%牙菌膜。每個刷頭均內建專屬RFID晶片，能自動監測損耗及清潔次數，適時提示用家更換。操作上亦具備高度個人化彈性，用家不僅可於自動偵測與手動噴流模式之間自由切換，更能按個人舒適度調節溫和、適中及深層清潔三種不同的刷牙力度。

Dyson二合一電動牙刷CameraJet連水箱

反重力水箱自動補水極方便

一般水牙線產品依賴杯中吸管設計，在傾斜使用時極易吸入空氣，導致水流噴射中斷。Dyson CameraJet特別採用創新的反重力水箱設計，結合隔膜泵與壓力艙技術，其彈性矽膠結構能隨機身角度延伸以減少氣泡形成。用家在清潔後排牙齒時將機身直立、傾斜還是水平擺放，均能確保加壓水流輸出穩定一致。機身內置12.5毫升精巧儲水槽，分量剛好滿足單次潔齒需求，避免口腔積聚過多水分。

為了進一步簡化日常操作，專屬設計的3合1補水底座集收納、充電及補水功能於一身，只需輕觸按鈕即可在短短3秒內完成漱口水自動加注，讓牙刷時刻處於隨時待用的狀態。廠方同時研發了整套專屬口腔護理配方，包括不含起泡成分的專研無泡沫牙膏及低泡沫漱口水，確保豐富泡沫不會遮擋鏡頭視線，讓齒縫定位技術發揮最佳表現。牙膏與漱口水均含氟化物、磷酸鹽及木糖醇，從源頭針對引致牙菌膜與牙石的細菌。

Dyson CameraJet購買機座即可獲贈75毫升綠薄荷牙膏及400毫升漱口水