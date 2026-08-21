方程豹混能SUV鈦9登場！主打大空間提供5/6/7座　續航高達2300km

在2026成都車展現場，方程豹旗下鈦系列的旗艦產品鈦9正式公開亮相，這台主打家用的插混（混能）大型SUV，憑藉硬朗的造型、豐富的空間以及超長的續航，成為展台備受關注的新車。



動力上，該車搭載第六代DM‑i插混四驅系統，由1.5T引擎搭配前後雙馬達組成，引擎最大功率115kW，雙馬達總功率400kW。配備66.48kWh電池組，WLTC工況純電續航310km，滿油滿電狀態綜合續航可以突破2300公里。

這台主打家用的插混大型SUV，憑藉硬朗的造型、豐富的空間以及超長的續航，成為展台備受關注的新車。（微博@SugarDesign）

方程豹旗下鈦系列的旗艦產品鈦9正式公開亮相：

+ 2

該車外觀延續家族標誌性的方盒子造型，前臉配備環繞品牌LOGO的環形貫穿燈帶，搭配銀色下護板與主動進氣格柵，車頂搭載激光雷達，為智能駕駛提供硬件基礎。

車身側面線條硬朗，懸浮式車頂搭配外擴輪眉，採用短前懸長後懸的車身結構。整車尺寸為5270/1999/1850mm，軸距達到3130mm，提供21英寸、22英寸兩種輪圈，接近角19°、離去角22°，兼顧視覺氣場與基礎通過性能。

車尾採用實用性很強的天地門開啟方式，搭配專屬尾燈與車頂擾流板，後雨撥做了隱藏式處理。新車還提供5座、6座、7座多種座椅版本，6座是其主推配置，全系第三排座椅都可以完全放平，靈活拓展車內裝載空間。底盤採用承載式車身，標配雲輦‑P Ultra智能液壓懸架與後輪轉向系統，兼顧城市行駛舒適性，同時能夠應對輕度越野場景。

【延伸閱讀】小米發布新混能SUV「澎程」！純電續航505km 可加92/95/98號汽油（點擊連結看原文）

+ 10

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】