HONOR Magic9取消Pro版！超能版內置風扇　標準版配雙2億像素鏡頭

HONOR旗艦Magic9系列迎來重大陣容調整！消息指今代將由Magic9標準版、超能版及Pro Max獨挑大梁，取消Pro及保時捷設計版。全系首發搭載Snapdragon 8系列旗艦晶片、ARRI聯合調校影像系統，超能版更內建風扇及Magic系列最大容量青海湖電池，9月下旬正式發佈！



最新消息流出，全新HONOR Magic9系列將對產品線進行大幅調整，由HONOR Magic9標準版、HONOR Magic9超能版以及HONOR Magic9 Pro Max三款新機獨挑大梁，而上代的Pro版與保時捷設計版則確定缺席。新機預計將於9月28日正式發佈，目前各大平台已正式開啟預約。

HONOR旗艦Magic9系列迎來重大陣容調整！（HONOR）

HONOR Magic9 Pro Max苔青色展示：

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外觀與螢幕規格方面，HONOR Magic9系列針對不同用戶需求打造極致視覺體驗。定位頂級的Pro Max版主打高級質感，採用同檔最窄黑邊設計與新一代抗反射螢幕，帶來極致的視覺沉浸感與戶外抗光表現；標準版則主打小屏旗艦定位，同樣搭載極窄邊框螢幕，兼顧單手握持手感與精細畫面顯示。

核心硬體規格備受矚目，HONOR Magic9系列將搭載Qualcomm多款旗艦晶片，Pro Max版預計首批搭載Qualcomm第六代Snapdragon 8超級至尊版平台，標準版則搭載Qualcomm第五代Snapdragon 8至尊版平台。

影像方面，全系由HONOR與專業電影器材品牌ARRI聯合調校，標準版更搭載雙2億像素鏡頭組合，打造「ARRI」電影級拍攝體驗。超能版則內建主動散熱風扇，配合Magic系列史上最大容量的青海湖電池，性能釋放與續航表現極為激進。

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目前HONOR Magic9系列已於各大平台開啟預約，官方確定將於9月下旬正式發佈。詳細的官方定價與具體發售日期，預計將於發佈會上即場公佈，市場預估系列售價將覆蓋中高階至頂級旗艦市場，值得持續留意。

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