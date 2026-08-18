Android平板性能TOP 10榜單　Lenovo拯救者Y700五代第3　vivo第一

安兔兔放出2026年7月Android平板性能TOP10榜單，統計周期為7月1日至7月31日，全部數據來自安兔兔評測V11版本用戶平均跑分。多款搭載Snapdragon 8 Elite Gen5的旗艦平板同台比拼，vivo Pad6 Pro拿下榜單第一名。



榜單前十裏，前六款平板全部搭載Snapdragon 8 Elite Gen5（驍龍8至尊版Gen5）晶片，也是目前Android平板的性能第一梯隊。排在首位的vivo Pad6 Pro配置16GB+512GB，平均跑分4101149，小幅甩開第二名iQOO Pad6 Pro。

排在首位的vivo Pad6 Pro配置16GB+512GB，平均跑分4101149，小幅甩開第二名iQOO Pad6 Pro。（vivo）

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第二名iQOO Pad6 Pro同樣是16GB+512GB規格，跑分4066589，兩者晶片完全一致，調校、散熱的差距直接拉開幾十萬分數。

第三名是Lenovo拯救者平板Y700五代，內存規格拉滿到24GB+1024GB，跑分4011011，超大內存多開遊戲、軟件會更有優勢。

第四名OPPO Pad5 Pro、第五名一加平板3 Pro分數十分接近，均卡在398萬至399萬區間，日常遊戲、剪輯很難感受到性能差別。

第六名榮耀MagicPad3 Pro 13.3英寸大屏平板，跑分3828810，大屏機身散熱空間受限，分數比前五名低一截。

榜單第七名是唯一一款非驍龍旗艦平板，REDMI K Pad2搭載天璣9500晶片，跑分3605756，和前六名存在明顯性能斷層，屬於中端平板裏的性能天花板。

榜單第八到第十名機型搭載上一代驍龍8至尊版，分數全部落在320萬至333萬區間，分別是OPPO Pad4 Pro、一加平板2 Pro、紅魔電競平板 3 Pro，大型遊戲會出現性能差距。

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從榜單能看出當下Android平板的市場格局，想要頂級性能，優先選擇驍龍8至尊版Gen5機型，不同品牌的調校會帶來明顯跑分差異，vivo本次的性能釋放優化做得更到位。超大內存版本不會大幅拉高極限跑分，但長時間多任務使用更穩定。天璣晶片平板只能做到中端性能，和新一代驍龍旗艦還有不小差距。

普通用戶日常追劇、網課，榜單後半段機型完全夠用，重度手遊、影片剪輯人群，優先榜單前六款平板，vivo Pad6 Pro是目前綜合性能上限最高的Android平板。

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