HONOR MagicPad 4評測：極致輕薄效能媲美筆電 完美兼顧工作娛樂

【HONOR MagicPad 4評測】平板電腦要在生產力與娛樂間取得完美平衡絕不容易，記者經過長達 1 個星期HONOR MagicPad 4 實際測試，新機以極致輕薄的機身設計，以及新一代的旗艦晶片效能，究竟處理繁重的文書工作，還是電競娛樂，這台平板都能否輕鬆應付？立刻與大家詳盡評測新機，看看值不值得大家入手。



HONOR MagicPad 4評測

機身僅厚4.8mm 攜帶輕便

對於平時主要利用MacBook打稿的記者而言，機身的重量與厚度往往是否帶出街工作的重要指標。在過去 1 個星期的實測，記者每天將這部平板放進背囊通勤。由於機身重量只有約 450g，拿在手上幾乎感覺不到明顯負擔，比起攜帶一般輕薄手提電腦輕鬆得多。即使單手握持閱讀文件或觀看影片，長時間下來也不會感到明顯負擔。對比市面上許多同尺寸的平板電腦，這款新機在輕薄化方面下了極大功夫，即使是需要頻繁外出開會的商務人士，也能輕鬆將其帶在身邊而不會佔用過多空間。

HONOR MagicPad 4機身僅厚4.8mm 攜帶輕便

專屬觸控鍵盤能與手提電腦同手感

要將平板電腦轉化為工作工具，配件的配合至關重要。這次評測特意只帶著這部平板連同智能觸控鍵盤到cafe打稿工作，鍵盤的磁吸設計非常穩固，放在桌上打字亦不會搖晃。鍵盤採用了磁吸式設計，與機身連接時吸力強勁且十分穩固，按鍵的回彈力道比預期中實在得多，連續打了兩小時稿件，手指也沒有感到疲勞。令人滿意的是，鍵盤下方配備了一塊觸控板，游標移動精準，而且支援多種手勢操作，在處理精細的試算表時，完全可以依賴觸控板完成。

隨機附跟的鍵盤打字手感與一般筆電無疑

另外，新機內置的最新的 MagicOS 10.0 系統，提供的大屏幕應用程式及完整橫屏體驗極為直觀及流暢，同一時間可以處理不同的視窗工作。記者能夠一邊在左側屏幕開啟瀏覽器查閱資料，一邊在右側屏幕使用文書app寫稿。視窗之間的切換與比例調整只需簡單的拖曳即可完成，過程完全沒有任何卡頓感。讓整體工作流程變得順暢高效，更像一般手提電腦般操作。

可以多視窗同時操作工作

打機性能當然不錯

旗艦級晶片能否應付3A級遊戲？

除了擁有出色的辦公能力，娛樂效能更是不少用家關心的重點。為了驗證 Snapdragon 8 Gen 5 旗艦級處理器的實力，記者在室溫約 24 度的環境下連續進行了三次安兔兔測試，得出最高約 305 萬分的成績。實際遊戲表現，記者挑選了對硬件要求極高的 3A 大作《原神》進行極限挑戰。在畫質全開的設定下於蒙德城跑圖半小時，畫面幀率穩定在 58 至 60fps 之間浮動，完全沒有出現斷崖式掉幀的情況。而且機身的散熱系統發揮了巨大作用。連續遊玩過後，機背發熱區域主要集中在鏡頭模組旁，用溫度槍量度大約只有 38 度，拿在手上只屬微溫，不會因為過熱而導致處理器降頻。

Antutu 取得308萬，尚算高皆旗艦的效能。

頂級屏幕與立體音效表現

對於重視影音娛樂的用家來說，屏幕質素與音響效果是不可忽視的重點。設備配備 12.3 吋的超大尺寸 OLED 顯示屏，解像度高達 3000 x 1920，色彩還原度極高，並擁有多項護眼認證，帶來舒適細膩的視覺享受。屏幕同時支援 165Hz 超高刷新率技術，不僅在日常滑動網頁時帶來絲滑體驗，在支援高幀率的遊戲中更能提供極致流暢度。

新機的屏幕十分亮麗

音效方面，機身內置了 IMAX ENHANCED 立體聲8喇叭系統，聲音的高低頻層次分明。在觀看動作電影或聆聽交響樂時，能夠營造出極具包圍感的沉浸式聽覺體驗，單憑機身音響已能滿足絕大部分用家的需求。

長效電池續航能否滿足全日使用？

續航力又如何呢？記者在一個星期的測試中，模擬了高強度的日常使用場景，每日包括連接 Wi-Fi 進行視像會議、多視窗打稿、打機睇戲等。在經歷如此密集的應用後，設備在傍晚時分依然能夠保持至少20-30%左右電量，對於一般中度用家而言，完全可以做到全日外出毋須攜帶充電器。

HONOR MagicPad 4（16GB + 512GB）售價為 $6,899

綜合實測HONOR MagicPad 4 無論在硬件配置、操作系統優化，還是實際應用場景中的表現，都交出了一張十分不錯的答案。它不單止是一部擁有高質影音與遊戲效能的娛樂設備，更是一部配合專屬鍵盤與多視窗系統，能夠真正在工作上獨當一面的辦公工具。對於追求一機多用、希望在高效辦公與極致娛樂之間無縫切換的用家而言，相信是市場上最值得考慮的高階選擇之一。

HONOR MagicPad 4 的售價是多少？ HONOR MagicPad 4（16GB + 512GB）售價為 $6,899。用家可以 $100，加購原廠智能觸控鍵盤及 HONOR Magic-Pencil 4s 手寫筆，專享總值高達港幣 1,398 元的豐富禮遇。 HONOR MagicPad 4 的屏幕與音效規格有何特別？ 這部旗艦平板配置 12.3 吋 165Hz OLED 超高刷新率屏幕，解像度達 3000 x 1920。更內置了 IMAX ENHANCED 立體聲八喇叭系統，為用家提供猶如置身戲院般的頂級沉浸式視聽享受。

同場加映：Xiaomi Pad 8 Pro 平價抵玩平板

如果想搵較平的平板電腦，同樣用來上網、睇片、打機，或許Xiaomi Pad 8 Pro亦是不錯的選擇，這台小米Pad 8 Pro高性價比十分高，比起HONOR它雖然沒有如電腦般的鍵盤，用來取代工作有點困難，但一般娛樂之用非常不錯，只需四千元有找，如想找高性價比的平板，這台亦是不錯的選擇。