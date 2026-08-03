iPhone 18標準版延期發布原因分析　9月專攻Pro　減輕2nm產能壓力

蘋果延續十多年的秋季發布節奏，可能在2026年迎來大調整。多方供應鏈消息指向同一套安排：蘋果預計在9月推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max和首款摺疊屏iPhone，標準版iPhone 18、iPhone 18e以及第二代iPhone Air，則被放到2027年春季。



蘋果鏡頭供應商大立光董事長近期提到，一家美國大客戶將某款新品推遲至2027年第一季度，進一步提高了標準版延期的可信度。蘋果尚未確認這些安排，具體時間和產品命名仍可能變化。

蘋果預計在9月推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max和首款摺疊屏iPhone，標準版iPhone 18、iPhone 18e以及第二代iPhone Air，則被放到2027年春季。（fpt.）

iPhone 18 Pro主要升級集中在晶片、續航、通信和影像：

+ 2

9月發布會 高端機佔滿舞台

按照這套發布節奏，2026年9月將成為蘋果高端產品的集中展示。iPhone 18 Pro和Pro Max繼續承擔傳統旗艦任務，首款摺疊屏負責製造話題、展示技術，並進入兩萬元級手機市場。

iPhone 18 Pro系列預計採用台積電2nm工藝的A20 Pro晶片，動態島面積縮小，部分Face ID元件轉移到螢幕下方。主攝可能加入可變光圈，螢幕升級LTPO+技術，蘋果自研C2基帶、N2無線晶片和衛星5G連接也在爆料範圍內。

這代Pro的外觀不會徹底重做，主要升級會集中在晶片、續航、通信和影像。蘋果需要通過這些變化強化Pro系列的技術含量，為可能出現的價格上漲提供理由。

摺疊屏iPhone預計採用橫向書本式結構，展開後接近小尺寸iPad，價格可能超過2000美元（約港幣15686元），甚至進入2500美元（約港幣19607元）區間。它第一年的出貨規模不會太大，更接近展示蘋果工業設計、鉸鏈、螢幕和系統適配能力的超高端產品。

蘋果需要為這款新產品留出更多發布會篇幅，也要預留更復雜的產能和供應鏈資源。首代摺疊屏的螢幕良率、鉸鏈壽命、機身厚度和軟件適配都需要重新驗證，生產難度遠高於常規直板iPhone。

標準版延期 產能壓力是直接原因

蘋果的iPhone產品線正在變長。Pro、Pro Max、標準版、e系列、Air和摺疊屏同時存在時，一年內可能需要組織六款新機。全部集中在秋季量產，會讓晶片、螢幕、鏡頭、結構件和組裝資源同時承壓，摺疊屏的生產難度還會增加排產風險。

把標準版放到春季，可以將試產、備貨和首銷拆成兩個窗口。秋季優先保障利潤更高的Pro和摺疊屏，春季再利用標準版拉動出貨規模。經銷商也不用同時處理舊款降價、新款鋪貨和大量容量組合，渠道庫存會更容易控制。

2nm晶片也可能影響蘋果的安排。A20 Pro需要優先滿足高端機型，標準版延後半年後，普通A20晶片的供應量、成本和良率都有更多調整空間。

標準版通常承擔更大的出貨量。蘋果沒有必要讓它與首代摺疊屏爭搶新工藝晶片、顯示面板和組裝產能。先保證利潤和品牌形象，再補充銷量，是這套發布方案的核心目的。

【延伸閲讀】iPhone 18 Pro Max諜照首洩露！外觀與上代基本一致 規格大升級（點擊連結看原文）

+ 2

一年兩輪新品 銷量曲線更加平緩

過去蘋果的銷售高峰集中在9月至12月，新機上市、歐美假日季和中國「雙11」幾乎疊在一起。進入下一年春季後，新鮮感快速下降，渠道更多依靠降價和促銷維持銷量。

分批發布可以把銷量拉動分散到兩個階段。9月用Pro和摺疊屏抬高平均售價，2027年春季再用iPhone 18、iPhone 18e和新款Air補充出貨，蘋果一年擁有兩輪傳播和鋪貨周期。

2025財年第四季度，蘋果創下了iPhone季度收入紀錄，說明秋季新品仍然直接影響公司的財務表現。發布周期調整之後，蘋果可以降低對單一季度的依賴，讓第二季度也擁有足夠重要的手機新品。

風險同樣存在。標準版長期承擔大量銷量，缺席9月後，消費者只能購買價格更高的Pro、嘗試昂貴的摺疊屏，或者繼續購買降價後的iPhone 17。蘋果秋季出貨量可能承壓，平均售價則有機會提高。

摺疊屏首代產品供貨有限，很難完全補上標準版留下的數量缺口。一旦Pro系列漲價幅度過大，部分用戶可能選擇繼續使用舊機，蘋果的換機周期還會進一步延長。

庫存管理會變得更加精細。iPhone 17繼續承擔2026年下半年的主流價位，iPhone 18 Pro負責利潤，摺疊屏負責品牌聲量。到2027年春季，標準版iPhone 18再接替iPhone 17的位置。

這可以延長上一代標準版的銷售周期，減少新品上市後舊款快速貶值造成的渠道損失。問題在於，iPhone 17需要連續銷售一年半，面對國產新旗艦時會顯得更新偏慢。

國產旗艦獲得半年窗口

標準版iPhone 18推遲，對中國市場的影響會更加明顯。中國消費者對價格、影像、續航、快充和本地AI功能較為敏感，標準版iPhone原本覆蓋主流高端價位。2026年秋季如果只剩價格更高的Pro系列，新品門檻會上升，部分消費者可能轉向華為Mate系列、小米數字旗艦、OPPO Find和vivo X系列。

國產旗艦可以直接攻擊iPhone 17的「舊款身份」。當Android旗艦已經更新處理器、潛望長焦、大容量電池和端側AI功能時，蘋果在相近價位仍然銷售上一代標準版，參數和傳播節奏都會顯得被動。

對於蘋果用戶來說，iPhone 17降價後依然具有吸引力；對於正在蘋果和Android之間猶豫的消費者來說，國產旗艦的新配置會更容易形成刺激。尤其是在5000元至7000元價位，標準版iPhone 18缺席可能釋放出一部分真實需求。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】